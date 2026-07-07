Europa Press Redacción Andalucía 07 JUL 2026 - 16:41h.

El origen del incendio se vincula a los trabajos de mantenimiento que el trabajador había estado realizando momentos antes del siniestro

Estabilizado el incendio de Grazalema, Cádiz: ya "no hay llamas" y los vecinos desalojados pueden volver a sus casas

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La Guardia Civil de Cádiz ha investigado a una persona como presunta responsable del incendio forestal en el Parque natural de la Sierra de Grazalema declarado este lunes. Se trata de un empleado de un alojamiento rural, situado en la zona de Campobuche, y el origen se vincula a los trabajos de mantenimiento que el trabajador había estado realizando momentos antes del siniestro.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, el ahora investigado estuvo instalando chapas en el tejado de un granero donde se almacenaba y trataba el heno, la paja y todo el elemento necesario para el cuidado de caballos. El siniestro, que aún se encuentra en proceso de extinción, ha afectado a una superficie total de 215 hectáreas dentro del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, zona protegida por la Red de Espacios Naturales de Andalucía, Zona Especial de Conservación y la Unesco por Reserva de la Biosfera.

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Trabajo con herramientas eléctricas

Una presunta imprudencia grave al no cumplir con las medidas de seguridad en las labores de mantenimiento han dado como resultado la investigación de una persona como supuesto autor de un incendio forestal, ha señalado.

Asimismo, ha indicado que los guardias civiles de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (Paprona) de Ubrique, como especialistas y conocedores de la demarcación rural, iniciaron una investigación para localizar el origen del foco. Así, una vez los Bomberos pudieron proceder a sofocar los primeros focos del incendio, que se ubicaba en un alojamiento rural de esa zona, los agentes inspeccionaron la zona de origen del incendio y hallaron numerosos indicios de haber estado realizando trabajos recientes en una estancia, donde se almacenaba y trataba heno, paja y todos los elementos necesarios para el cuidado de los caballos.

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La investigación determinó que las labores realizadas con herramientas eléctricas pudieron haber originado el fuego. Posteriormente, identificaron al trabajador que había estado realizado esos trabajos de mantenimiento, que reconoció haber estado instalando chapas metálicas en el tejado.

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Por estos hechos se ha procedido a la investigación de esta persona como presunto autor de la provocación de un incendio forestal que, en estos momentos se encuentra en proceso de extinción y que ha afectado a una superficie total de 215 hectáreas dentro del Parque Natural de la Sierra de Grazalema.