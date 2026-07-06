Diferentes partes de España han activado la alerta ante diferentes incendios que avanzaban agresivamente a lo largo del día

El incendio de Urda desciende a nivel 0 y finaliza el confinamiento de la residencia Veracruz, en Toledo

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El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha dado por estabilizado a las 17:25 horas el incendio forestal declarado este domingo en Soneja, según ha informado Emergencias 112 Comunitat Valenciana en su cuenta de X. Esto significa que, sin estar controlado, el incendio evoluciona dentro de las líneas de control según las previsiones y labores de extinción.

Pero ha sido una verdadera pesadilla para todos los vecinos que veían "las llamas en la cima de la montaña" mientras "el humo se acercaba cada vez más hasta que empezamos a ver las llamas. Entonces es cuando pensamos que tenía mala pinta", confiesan algunos vecinos para el equipo de Informativos Telecinco.

El fuego se extendía rápidamente y provocaba una mala visibilidad que dificultaron las tareas de extinción a los profesionales que intentaron con todo su esfuerzo que las llamas no acabasen con la Sierra de Espadán que mantenía con la angustia dentro del cuerpo a todos los que tuvieron que ser desalojados de sus casas.

Todos los incendios que acechan Cataluña

Los Bomberos de la Generalitat se enfrentan a tres incendios forestales simultáneos e "importantes", en concreto en Sentmenat (Barcelona); en la comarca barcelonesa de Anoia, donde Protección Civil ha pedido el confinamiento de 4.300 personas; y en Artesa de Segre (Lleida). El origen del primero ha sido una excavadora que ardía en llamas en una zona de cultivo, obligando a confinar hasta siete localidades.

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La Generalitat sigue sin recuperarse del grave incendio en La Bisbal de l’Empordà que acabó arrasando 2.300 hectáreas y que desolaron a todos los vecinos que veían cómo sus alrededores quedaban reducidos en cenizas sin que ellos pudiesen hacer nada por detenerlo.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha llamado este lunes a la prudencia ante el escenario de simultaneidad de incendios forestales en Catalunya, en una semana en que se prevé una ola de calor, al menos hasta el jueves: "Esto no acaba hoy. Estamos teniendo una semana de ola de calor, que las previsiones nos dicen que durará hasta el miércoles o el jueves por la mañana. Por tanto, debemos estar muy alerta".

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Casi 200 desalojados debido al incendio de Grazalema

Una docena de medios aéreos entre helicópteros y aviones trabajan en el incendio forestal declarado en el término municipal de Grazalema, en Cádiz, concretamente en el Paraje El Alamillo, que ha obligado al desalojo del Hotel Fuerte, así como a elevar la fase de emergencia a situación operativa uno.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha detallado a través de su cuenta oficial de 'X', que los últimos datos apuntan a que los desalojados se sitúan en unos 188, si bien en un primer momento Sanz indicaba que había unos 109, 60 de ellos en del Hotel Fuerte y el resto de alojamientos rurales y de casas diseminadas en la zona. Estos desalojos son preventivos, según el consejero.