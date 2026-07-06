La investigación, realizada junto a los Agentes Rurales, permitió identificar al sospechoso gracias a las cámaras de videovigilancia

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Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 50 años acusado de provocar un incendio forestal en las inmediaciones de Sant Quintí de Mediona, en Barcelona, el pasado 7 de junio. Además, los investigadores tratan de determinar si podría estar implicado en otros fuegos declarados en la zona durante 2025.

Según ha informado la policía catalana en un comunicado, el arresto se produjo tras una investigación llevada a cabo en colaboración con los Agentes Rurales, que lograron identificar al sospechoso gracias a los indicios hallados en el punto de inicio del incendio y a los registros de las cámaras de videovigilancia.

Las pesquisas concluyeron que el hombre habría utilizado material pirotécnico en el lugar donde comenzó el fuego. Además, las imágenes de las cámaras lo sitúan en la zona afectada en la misma franja horaria en la que se declaró el incendio. El detenido ya ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Vilafranca del Penedès, en Barcelona, mientras la investigación continúa abierta para esclarecer su posible relación con otros incendios forestales registrados este año en la comarca.