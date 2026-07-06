Desalojados dos hoteles y varias casas por el incendio forestal de Grazalema, Cádiz

El operativo de emergencia ha desalojado, de forma preventiva, a los huéspedes y trabajadores de dos alojamientos hoteleros cercanos a la zona, así como a los residentes de varias viviendas

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Más de 60 personas, entre clientes y trabajadores de dos hoteles y vecinos de varias casas, han sido desalojadas esta tarde de forma preventiva ante el incendio forestal que se ha declarado en Grazalema, Cádiz, ha informado la Junta de Andalucía.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan de Emergencias por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), ha elevado al nivel 1 (gravedad moderada) la situación de emergencia ante la evolución del fuego, que se declaró en el paraje El Alamillo.

Se incorporan varios helicópteros

A la lucha contra el incendio se han sumado más medios, por lo que en la zona trabajan ya seis helicópteros (tres semipesados, dos pasados y uno de mando) y seis aviones (dos de carga en tierra, dos anfibios ligeros, uno pesado y otro de coordinación), así como 71 efectivos de tierra, incluidos dos vehículos autobomba, una unidad médica y una máquina pesada, según el Infoca.

El operativo de emergencia ha desalojado, de forma preventiva, a los huéspedes y trabajadores de dos alojamientos hoteleros cercanos a la zona, así como a los residentes de varias viviendas ubicadas en los aledaños del lugar donde se ha producido el incendio.

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El servicio de emergencias EMA 1-1-2 ha gestionado numerosos avisos de testigos que alertaban de las llamas, el primero de ellos sobre las 13:45 horas, según ha informado la Junta de Andalucía.

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Ante estos avisos, la sala coordinadora de emergencias ha activado al Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, a los bomberos, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad y al Grupo de Emergencias de Andalucía.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se ha pedido extremar la precaución y seguir las indicaciones de los operativos de emergencia, y especialmente no acercarse a la zona del incendio para evitar riesgos innecesarios.