En Cataluña, algunos bomberos han explicado en qué consiste el protocolo cuando se producen varios incendios a la vez

Declarado un incendio intencionado de gravedad 1 en Canseco, León

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Los incendios siguen siendo una pesadilla para todos los vecinos de las distintas localidades de Cataluña, donde los bomberos llevan una semana tratando de controlar y estabilizar los nuevos focos que se van produciendo con el paso de los días.

De hecho, el equipo de Informativos Telecinco ha podido hablar con David Borrel, jefe de bomberos de la Generalitat, que ha explicado el operativo de actuación en caso de que se produzca una simultaneidad de incendios: "Primero se prioriza a las personas, luego bienes y medio ambiente. Se toman estas decisiones para evitar el colapso operativo".

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Es muy importante priorizar cada uno de estos aspectos habiendo analizado antes la situación de los incendios con una panorámica global para también "priorizar los recursos que dirigimos a cada uno de los incendios, sabiendo que las consecuencias de dejar ardiendo un lugar implica la posibilidad de apagar otro fuego que era prioritario porque tenía peores consecuencias", confirma Oriol Corbella, inspector de bomberos de la Generalitat.

Las medidas de prevención ante la oleada de incendios

Durante esta semana, han ido evacuando a cientos de personas que tuvieron que abandonar sus hogares hasta recibir la orden de los servicios de emergencia de que podían volver sin riesgo a sus casas. Pero algo prioritario y más ahora en Cataluña, es la prevención.

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Una manera de prevenir que se produzcan más incendios en zona de riesgos es cerrar espacios naturales. El Gobierno ya ha decretado el cierre de al menos nueve de ellos: "Se limitan los accesos, se limitan todas las actividades que puedan provocar un incendio forestal", confirma Andreu Momblan, subinspector de Agentes Rurales.

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Los agentes forestales vigilan todos estos espacios donde se ha decretado el nivel cuatro, es decir, riesgo extremo de incendio, especialmente cuando se producen tantos a la vez y con unas "temperaturas altísimas que hacen que la probabilidad de incendio aumente considerablemente", explica el botánico y catedrático de la UMA, Enrique Salvo.