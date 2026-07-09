Estabilizado el incendio de La Litera, en Huesca tras afectar a unas 420 hectáreas

El fuego, que ha arrasado unas 420 hectáreas, evoluciona favorablemente y permite reducir parte del operativo

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El incendio forestal declarado este miércoles en Castillonroy, en la comarca oscense de La Litera, ha quedado estabilizado tras afectar a unas 420 hectáreas, de las que alrededor del 60 % son superficie forestal, según ha informado el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho.

El fuego evoluciona favorablemente

Desde el puesto de mando avanzado instalado en Tamarite de Litera, Biendicho ha explicado que, tras una noche "complicada", la evolución del incendio ha mejorado significativamente durante la mañana gracias a las labores de extinción y al apoyo de hasta 15 medios aéreos.

No obstante, el consejero ha precisado que la estabilización no significa que el incendio esté extinguido, sino que el fuego se encuentra "en fase de estabilización" desde primeras horas de la tarde.

Además, ha señalado que actualmente ya no hay llamas activas y únicamente se registran "algunas pequeñas reproducciones".

Comienza la retirada de parte del operativo

La mejora de la situación ha permitido que los medios aéreos permanezcan en preventivo y que algunos ya hayan comenzado a retirarse. También se está reduciendo parte del dispositivo terrestre para facilitar el descanso de las cuadrillas.

Por su parte, la Unidad Militar de Emergencias (UME) continúa trabajando sobre el terreno, aunque ha iniciado igualmente su retirada progresiva. Pese a la evolución favorable del incendio, Biendicho ha pedido mantener la máxima prudencia, ya que en las próximas horas se esperan altas temperaturas, viento y una humedad muy baja, unas condiciones que pueden favorecer la reactivación del fuego.

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Como consecuencia de la estabilización, el Gobierno de Aragón ha desactivado la situación operativa 2 (nivel 2) del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (Procinfo), que pasa ahora a situación operativa 1 (nivel 1).

Restricciones por el elevado riesgo de incendios

El consejero también ha recordado que se mantiene activada la alerta rojo plus en seis zonas de la provincia de Huesca.

En estas áreas se permitirá realizar labores de cosecha únicamente entre las 06:00 y las 12:00 horas, siempre que se disponga de medios complementarios para minimizar el riesgo de incendios.

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Asimismo, ha informado de que ya se han restablecido los suministros eléctrico y telefónico en la zona afectada.

En cuanto a la circulación, la carretera N-230 ya ha sido reabierta al tráfico, mientras que la A-140 continúa cerrada entre Alfarrás y Tamarite de Litera para facilitar las labores operativas de los equipos de emergencia.