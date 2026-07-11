Estabilizado el incendio forestal de Ayabarrena en Ezcaray, La Rioja, que ha quemado 125 hectáreas

La superficie afectada del incendio forestal es de 125 hectáreas de matorral y arbolado

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La RiojaEl incendio forestal en Ayabarrena, aldea de Ezcaray, que comenzó el jueves por la tarde, está estabilizado, según ha informado el Gobierno riojano, a las 17,00, que ha señalado que en el mismo se encuentran trabajando 32 personas. La superficie afectada es de 125 hectáreas de matorral y arbolado.

Están movilizados en el mismo dos técnicos (Medio Natural y Protección Civil) en CECOP y tres técnicos (Medio Natural, Protección Civil y MITECO), un guardia civil y un coordinador de medios logísticos en PMA tres agentes forestales, dos unidades de bomberos forestales de Medio Natural y dos autobombas de Medio Natural.

Además, también trabajan en la zona Guardia Civil, una ambulancia Cruz Roja, Vehículo PMA, Iluminación, avituallamiento y remolque frigorífico. La Guardia Civil ya está regulando el tráfico en la carretera LR-415.

El incendio podría haberse originado con un rayo durante una tormenta

El incendio, que se declaró en la tarde del pasado jueves en esta zona de la sierra de La Demanda, han trabajado medios de La Rioja, Castilla León y el Ministerio de Transición Ecológica. Los datos iniciales parecen indicar que el incendio de la aldea de Ayabarrena, en el término municipal de Ezcaray, se debió a un rayo durante la tormenta.

Cinco personas que habitan la aldea fueron confinadas en sus casas y finalmente se les desalojó a Ezcaray. Además el Ayuntamiento de Mansilla de la Sierra ha prohibido el baño en el embalse de este municipio hasta nuevo aviso debido a las labores de captación de agua de los medios aéreos que trabajan en la zona.