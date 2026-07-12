La mujer de 68 años quedó accidentada en la zona de Fuente La Mula, en el municipio canario de El Paso

El rescate de la senderista, que presentaba un traumatismo de carácter moderado, se produjo en helicóptero

Compartir







Las PalmasUna senderista herida tuvo que ser rescatada este 11 de julio después de caerse en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente ubicado en la isla de La Palma, en las Islas Canarias.

Según informó el 112 regional, la mujer de 68 años se encontraba accidentada en un punto de la zona de Fuente La Mula, en el municipio canario de El Paso. Hasta allí voló un helicóptero.

El suceso se produjo a las 14:24 horas, cuando el teléfono recibió el aviso del incidente y un equipo del Grupo de Emergencias y Salvamento se movilizó para auxiliar a la afectada desde el aire.

Con traumatismo moderado tras la caída

Tras una primera atención médica in situ al acudir a su posición exacta en el entorno natural montañoso, vieron que presentaba un traumatismo de carácter moderado. Fue evacuada al Hospital General de La Palma.