Renfe permitirá viajar con perros de hasta 40 kilos: excluidos los menores de un año, 'PPP' y hembras en celo

Renfe se convierte así en el único operador ferroviario en España que permite esta medida buscando contribuir a una movilidad "más inclusiva y adaptada a las nuevas formas de viajar"

Los perros ocuparán la plaza interior junto a la ventanilla, al lado de sus dueños, y deberán llevar una correa no extensible de 1,5 metros

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Los perros de hasta 40 kilos podrán viajar junto a sus dueños tanto en los servicios comerciales de Renfe (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) como en los de Servicio Público (Avant y Media Distancia), a partir del próximo 21 de julio, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Perro.

Además de poder llevar a mascotas de gran tamaño en todos los trayectos, este nuevo modelo ofrece la posibilidad de acceder al tren desde cualquier parada intermedia y no solo al comienzo del viaje. En cada tren podrán viajar dos perros de hasta 40 kilos, que se ubicarán en el coche ‘pet friendly’.

Paralelamente, Renfe ha simplificado el proceso de compra, así como la documentación del perro que se debe presentar en los controles de acceso, ya que los billetes se podrán adquirir tanto en la web y app de Renfe, así como en agencias presenciales y virtuales.

Al comprar el billete, una huella de perro identificará los trenes que admiten mascotas sin transportín. El dueño debe comprar un billete y un complemento de perro de hasta 40 kg, cuyo precio será de 40 euros, y el sistema asignará automáticamente dos asientos contiguos.

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Con esta medida, Renfe se convierte en el único operador que permite viajar con perros de hasta 40 kg en todos sus trenes, buscando contribuir a una movilidad "más inclusiva y adaptada a las nuevas formas de viajar".

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Quedan excluidos de estos viajes los perros menores de un año, si son de raza potencialmente peligrosa, o cuando se trate de hembras en celo.

Así viajarán las mascotas junto a sus dueños

Los perros ocuparán la plaza interior junto a la ventanilla, al lado de sus dueños, que los deberán llevar con una correa no extensible de 1,5 metros y con el bozal puesto tanto en la estación como en el momento del embarque y el desembarque del tren. El dueño deberá viajar con la documentación oficial en regla: cartilla de vacunación actualizada, o el pasaporte europeo para animales de compañía, así como con un kit de limpieza (empapador, toallitas, bolsas, espray desinfectante y antiolor).

Además, en el control de acceso a los trenes de Servicios Comerciales (AVE, Alvia, Avlo, Euromed, Intercity) así como en Avant, de Servicio Público, se entregará a los dueños un kit de viaje compuesto por una funda de asiento y una alfombrilla para el perro, que el dueño deberá colocar en el asiento y retirar cuando finalice su viaje.