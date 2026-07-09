Gonzalo Barquilla 09 JUL 2026 - 19:27h.

Rosario logró aterrizar la avioneta tras quedarse sola a los mandos cuando Leandro Bertazzo se lanzó al vacío en pleno vuelo

Leandro Bertazzo, el piloto que se lanzó al vacío en pleno vuelo durante una clase a una alumna: "Tú ya sabes aterrizar sola"

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La clase de vuelo transcurría con normalidad hasta que todo cambió en cuestión de segundos. Rosario, una alumna argentina de 22 años, se quedó sola a los mandos de una avioneta el pasado sábado después de que su instructor, Leandro Andrés Bertazzo, le cediera el control de la aeronave y se arrojara al vacío durante un vuelo de instrucción en la provincia de Córdoba.

Pese al impacto de la situación, como informamos en la web de 'Informativos Telecinco' este miércoles, la joven consiguió mantener la calma y aterrizar el avión sin sufrir heridas. Solo cuando tomó tierra pudo dar la voz de alarma, mientras trataba de comprender lo que acababa de suceder. Según relataron después responsables de la escuela de aviación, descendió completamente en estado de shock.

Su testimonio se ha convertido en una pieza clave de la investigación abierta por la Justicia Federal de Córdoba, ya que fue la única persona que presenció los últimos minutos de vida del piloto y quien consiguió evitar que la tragedia acabara también en un accidente aéreo.

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Una alumna con experiencia, pero todavía en formación

Rosario, de 22 años, ya disponía de licencia de piloto privado, aunque seguía acumulando horas de vuelo para completar su formación. Por ese motivo realizaba un vuelo de instrucción junto a Leandro Andrés Bertazzo, instructor de 42 años de la escuela Flying Parrot Córdoba.

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Durante el trayecto, el instructor le cedió los mandos y le indicó que continuara pilotando. Según la reconstrucción publicada por medios argentinos como 'La Nación', le dijo una frase similar a: "Vos sabés lo que tenés que hacer" o "Tú ya sabes aterrizar sola".

Acto seguido comenzó a quitarse los auriculares, dejó el teléfono móvil a un lado, se desabrochó el cinturón de seguridad y abrió la puerta de la avioneta Cessna 150 mientras seguía en vuelo.

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Pocos segundos después, el piloto se lanzó al vacío desde una altura aproximada de 250 metros, dejando a la joven completamente sola al mando de la aeronave. El cuerpo de Bertazzo fue localizado en una zona rural próxima a la localidad de Toledo, en la provincia argentina de Córdoba. Los indicativos sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.

El momento en el que comprendió lo ocurrido

Uno de los aspectos que más ha impactado del caso es la reacción inicial de la alumna. Según explicó Eduardo Álvarez, director de Flying Parrot Córdoba, la joven no comprendió inmediatamente lo que acababa de ocurrir.

Durante unos instantes pensó que Bertazzo llevaba algún sistema de seguridad o un paracaídas y que volvería a aparecer. Incluso creyó que podía tratarse de una broma, ya que no imaginó que el instructor hubiera decidido lanzarse al vacío.

Aun así, Rosario mantuvo el control de la avioneta durante toda la maniobra y consiguió aterrizar sin incidentes, evitando una segunda tragedia. Una vez tocó tierra, alertó a la dirección de la escuela sobre lo ocurrido. Cuando descendió de la aeronave seguía completamente en estado de shock, tras una experiencia cuyo impacto psicológico previsiblemente no terminó al poner los pies en tierra.

Según relató Álvarez, la joven de 22 años repetía una y otra vez: "No entiendo por qué hizo eso". Estaba convencida hasta ese momento de que el instructor aparecería o de que todo tenía alguna explicación. La familia de Bertazzo destacoó que el piloto no atravesaba un buen momento a nivel personal, a pesar de que el sábado había impartido una clase previa a otro alumno con total normalidad.