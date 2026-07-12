En función de cada compañía los viajeros pueden llevar una maleta y/o un bolso de mano de cierta medidas

Iberia cambia la denominación del equipaje de mano desde este martes: el fin, que la reserva de vuelo sea más clara y sencilla

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Muchos pasajeros deciden ir solo con el equipaje de mano en el avión para ahorrarse un poco de dinero. Pero con la nueva normativa de la UE sobre las maletas de cabina, surgen las dudas sobre las condiciones que se deben de cumplir en cada compañía aérea.

En función de cada compañía, los viajeros pueden llevar una maleta y/o un bolso de mano de cierta medidas. Pero es muy importante revisar la política de cada aerolínea para no llevarse un susto en el aeropuerto y acabar pagando de más al tener que facturarla.

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Principales aerolíneas europeas y su política de equipaje de mano

Air Europa

La maleta de cabina debe medir como máximo 55x35x25 cm, incluyendo asas, bolsillos y ruedas. El peso permitido es de hasta 10 kg en clase turista y hasta 14 kg en clase Business.

En el equipaje de mano se pueden llevar ropa, dispositivos electrónicos, libros, paraguas, medicamentos y líquidos en envases de hasta 100 ml. También se permite una mochila pequeña adicional, siempre que quepa bajo el asiento delantero.

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Air France

En cabina, se puede llevar una bolsa pequeña con los artículos esenciales para el viaje. Las dimensiones máximas de la bolsa son 40 x 30 x 15 cm. Ejemplo de lo que puede transportar:

Un bolso

o 1 pequeña bolsa blanda

o 1 maletín

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El equipaje de mano puede medir hasta 55 x 35 x 25 cm máximo, incluidos bolsillos, ruedas y asas. Este tipo de equipaje debe guardarse en el compartimento previsto con este fin, encima del asiento. Si eres afiliado Flying Blue Gold o superior, podrá llevar gratuitamente una pieza de equipaje de mano pero en la Economy el pasajero solo podrá llevar como máximo una pieza.

British Airways

Bolso de mano:

Una maleta de mano

Las dimensiones máximas son 40 x 30 x 15 cm (16 x 12 x 6 pulgadas)

(16 x 12 x 6 pulgadas) Tiene que encajar debajo del asiento que se encuentra enfrente de usted

Puede contener artículos esenciales como medicamentos, teléfonos móviles, otros dispositivos electrónicos y pasaportes

Garantizado en cabina

Pieza de equipaje de cabina:

Las dimensiones máximas son 56 x 45 x 25cm (22 x 18 x 10 pulgadas), incluyendo ruedas y asas

(22 x 18 x 10 pulgadas), incluyendo ruedas y asas Se debe poder levantar la pieza de equipaje de cabina e introducirla en los compartimentos superiores del avión sin ayuda

del avión sin ayuda Sin objetos de valor, aparatos electrónicos ni medicamentos esenciales

Es probable que tenga que ir en la bodega

EasyJet

La maleta de mano tiene que tener un tamaño máximo es de 45 x 36 x 20 cm (incluidas las asas y las ruedas) y debe llevarse debajo del asiento delantero. Tu pieza de equipaje puede pesar hasta 15 kg, pero te rogamos que puedas llevarla y levantarla tú mismo.

El máximo son dos piezas de equipaje de mano por persona: una pieza de equipaje de mano pequeña para todos los clientes y otra pieza de equipaje de mano grande para aquellos que la tengan incluida en su tarifa o en los beneficios de su suscripción, o que hayan pagado para añadirla a su reserva.

Si eres miembro de easyJet Plus o has reservado una tarifa Inclusive Plus, también puedes llevar una pieza de equipaje de mano grande a bordo (además de tu pieza de equipaje de mano pequeña) como parte de los beneficios tu tarifa o suscripción.

Iberia

En las clases turista y turista premium, los pasajeros pueden llevar un equipaje de hasta 10 kg y un equipaje de mano personal. La medida tiene que ser de 56x40x25cm y de 30x40x15cm en el equipaje de mano personal.

Norwegian

Si tienes una reserva low fare+ puedes llevar una maleta de cabina de 55x40x23cm y un equipaje pequeño de mano bajo el asiento con las medidas 30x40x20cm. Ambas no pueden superar los 10 kg.

Ryanair

Se puede llevar a bordo una bolsa pequeña de mano de hasta 40 x 30 x 20 centímetros. Si se ha adquirido Prioridad & 2 Piezas de Equipaje de Mano, incluidos billetes Regular y Flexi Plus (o billetes Plus adquiridos antes del 11 de diciembre del 2019), se puede llevar a bordo una bolsa pequeña de mano y una pieza grande de equipaje de mano, de hasta 10 kg con unas dimensiones máximas de 55 x 40 x 20 cm, a no ser que por motivos operativos lo tengan que colocar la pieza grande de equipaje de mano en la bodega.

Vueling

Todos los pasajeros pueden llevar en cabina, gratis, una pieza de equipaje de mano, así como las compras realizadas en el aeropuerto. Eso sí, todo deberá caber bajo el asiento delantero. Las dimensiones máximas son de 40x30x20 cm.

Pero si la tienes incluida en tu tarifa o la has contratado por separado, la maleta viaja contigo en cabina. Deberás colocarla en el compartimento superior y tiene que tener una dimensión máxima de 55x40x20 cm y de hasta 10 kg.

Iberojet

El equipaje de mano permitido en los vuelos de Iberojet incluye una maleta de cabina y un accesorio personal. La pieza principal no puede superar los 10 kg y tiene que tener unas medidas máximas 56 × 45 × 25 cm.

El accesorio persona, que puede ser un bolso, mochila o portátil, tampoco puede superar los 10 kg y tiene que tener las medidas 35 × 30 × 20 cm.