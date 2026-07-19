Cuenta con una cartera de inversiones que tiene una idea central y una premisa clara: "Planificar tus ingresos, porque sabes que algún día no llegarán"

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Borja Iglesias Quintas tiene 33 años, juega en el Celta de Vigo y está en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026. Pero antes de que ningún seleccionador llamara de nuevo a su puerta, el delantero gallego ya había decidido que su patrimonio no podía depender exclusivamente de que un portero no parara sus tiros. Lo cuenta con la claridad de alguien que ha pensado mucho en ello, y que tiene claro que el día en que el fútbol deje de pagar las facturas, tiene que haber algo construido.

El maestro: Esteban Granero y el momento en que todo se ordenó

El primer paso de la estrategia financiera de Borja Iglesias no fue una inversión. Fue una conversación. O varias. El delantero tuvo la inteligencia de identificar a Esteban Granero como guía. Granero le ayudó a estructurar su patrimonio de forma coherente, separando lo que es especular de lo que es invertir.

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La distinción importa. Invertir sin conocimiento es especular, y especular sin disciplina es un error que el fútbol español ha visto repetirse docenas de veces, con jugadores que tuvieron grandes ingresos pero que llegan a la retirada sin nada. Borja Iglesias hizo lo contrario: buscó mentores, aprendió los fundamentos, estructuró una estrategia y la ejecutó de forma consistente.

DUX Gaming: la apuesta que otros futbolistas no hicieron

La inversión principal de Borja Iglesias es DUX Gaming, un club de esports que agrupa videojuegos competitivos, equipos de fútbol y una apuesta deliberada por el sector del entretenimiento digital. Junto a él como socios figuran dos nombres de primer nivel: el portero belga Thibaut Courtois, del Real Madrid, y DjMaRiiO, uno de los youtubers más influyentes del gaming español con más de seis millones de suscriptores.

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La lógica de la inversión es estratégica, no sentimental. Mientras la mayoría de futbolistas de su generación canalizaban su patrimonio hacia el inmobiliario o negocios tradicionales, Iglesias vio una oportunidad en los deportes electrónicos. La industria del gaming crece de forma consistente; el fútbol de élite, en términos de expansión de audiencias jóvenes, tiene más dificultades para renovarse. Apostar por DUX Gaming no fue apostar por los videojuegos: fue apostar por un sector con crecimiento estructural.

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DUX Gaming no se ha quedado en los torneos de videojuegos. La organización dio el salto al fútbol presencial comprando el DUX Internacional de Madrid, equipo que compitió en la Segunda División B (aunque en la actualidad el club ya no existe), y después realizó una operación que tiene el mérito de ser histórica: la adquisición del EDF Logroño, club de la Primera Iberdrola, la máxima categoría del fútbol femenino españo, que a partir de la temporada 2021-22 pasó a llamarse DUX Logroño.

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Fue la primera vez en la historia que una organización de esports del mundo invertía en un club de fútbol femenino profesional. Borja Iglesias, como socio de DUX Gaming, formó parte de esa decisión. Su valoración pública al conocerse el acuerdo fue directa: "Ha sido muy sencillo entendernos. Había muchas ganas, sabiendo la importancia que tiene Logroño y toda su escuela de fútbol femenino, creo que es un club que va muy en la línea de cómo nosotros entendemos todo."

Con la bolsa como complemento

Más allá de DUX, la cartera de Iglesias incluye posiciones en bolsa. No se trata de apuestas concentradas ni de estrategias especulativas: el propio delantero habla de "aportaciones esporádicas" orientadas a acumular valor a largo plazo. La filosofía es idéntica a la que aplica en el gaming: paciencia, disciplina y ausencia de urgencia por el retorno inmediato. La riqueza, para Borja Iglesias, se construye sin prisa y con criterio. No con golpes de suerte.

La frase que entronca sus inversiones según él mismo confiesa, sería "Planificar tus ingresos, porque sabes que algún día no llegarán, es fundamental." Se trata de la confesión de alguien que entiende que la carrera de un futbolista es, por definición, finita, y que el 80% de los deportistas profesionales que no planifican terminan con problemas económicos en la retirada.

Borja Iglesias entró a los eSports cuando nadie lo tomaba en serio como sector de inversión. Involucró a Courtois y a DjMaRiiO en una apuesta que incluyó fútbol masculino, fútbol femenino y gaming competitivo. Buscó un ex-jugador convertido en experto financiero para que le ayudara a estructurar el resto. Y complementó todo con posiciones bursátiles de largo plazo.