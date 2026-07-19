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Sociedad
Mundial de fútbol 2026

El emotivo viaje del influencer Juanki Municio junto a su abuelo para ver a España en la final del Mundial de fútbol

Junki Municio y el 'Yoyo Emilio'
Juanki Municio viaja junto al 'Yoyo Emilio' a Nueva York.. Instagram @juanki.municio
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Hace un par de días, el influencer Juanki Municio sorprendía a seguidores al mostrar un nuevo vídeo junto a su abuelo, el 'Yoyo Emilio', en el que le comunicaba que, en las próximas horas, cogerían un vuelo para viajar hasta Nueva York para poder disfrutar así, en vivo y en directo, de la final del Mundial de fútbol que se celebra este domingo entre España y Argentina.

El abuelo Emilio reaccionaba al principio con cierta incredulidad, pero rápidamente se dejaba embriagar por el entusiasmo de su nieto y celebraba, muy emocionado, su repentino e inesperado viaje al otro lado del charco para ver su querida Selección española disputar este ansiado partido que se disputará en el estadio MetLife de New Jersey.

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El viaje de Juanki Municio y su abuelo a Nueva York para ver la final del Mundial de fútbol: "Un sueño cumplido"

Maleta en mano, pasaporte en rigor y camiseta de la Selección española puesta, abuelo y nieto han puesto rumbo a Nueva York para disfrutar junto de este gran acontecimiento deportivo (que contará con un descanso de treinta minutos de duración en el que se podrá vibrar con las actuaciones musicales de Shakira, BTS o Madonna, entre otros): "Otro sueño cumplido", celebraba el influencer en una nueva publicación en su perfil de Instagram.

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Juanki y Emilio han llegado a "la ciudad que nunca duerme" con bastante antelación y están disfrutando como unos auténticos turistas antes del esperado encuentro deportivo entre España y Argentina. El creador de contenido ha compartido algunos de los momentos que están viviendo en las calles neoyorquinas e incluso podemos ver al 'Yoyo' junto a un espontáneo haciendo el mítico gesto que hace Lame Yamal cuando celebra sus goles.

El 'Yoyo Emilio', una estrella junto a su nieto Juanki Municio

El influencer Juanki Minucio lleva un tiempo mostrando su vida junto a Emilio Morillo, más conocido popularmente como el 'Yoyo Emilio', pues así es como le llama su nieto ante su millón de seguidores en Instagram. En el perfil de este joven, destaca el contenido futbolístico y los vídeos junto a su abuelo, con quien celebra cada alegría deportiva y con quien se graba para crear contenido en sus distintas redes sociales.

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