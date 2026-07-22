Los vecinos de Tenzuela, Losana de Pirón, La Cuesta, Aldeasaz, Caballar y Santo Domingo de Pirón han podido volver a sus casas, mientras que se ha levantado el confinamiento en Pelayos del Arroyo

Aunque se ha reabierto al tráfico cuatro carreteras provinciales que han permanecido cortadas, los residentes de Berrocal y Carrascal de la Cuesta continuarán evacuados

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El incendio forestal declarado este lunes en el municipio de Brieva, en la provincia de Segovia, que obligó a evacuar a un total de 420 personas procedentes de ocho núcleos de población del entorno, evoluciona "favorablemente" y algunos vecinos ya han podido regresar a sus casas.

Los habitantes de Tenzuela, Losana de Pirón, La Cuesta, Aldeasaz, Caballar y Santo Domingo de Pirón han podido volver a sus hogares, mientras que se ha levantado el confinamiento en Pelayos del Arroyo. Se han abierto al tráfico las cuatro carreteras provinciales que han permanecido cortadas durante los días de avance de las llamas.

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No obstante, y según la decisión adoptada durante la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), los residentes de Berrocal y Carrascal de la Cuesta continuarán evacuados por el momento, tal y como ha recogido el medio 'Tribuna de Segovia'.

Se trata del incendio más destructivo decretado en Segovia

Se estima que el fuego ya ha calcinado más de 3.000 hectáreas, pues las fuertes rachas de viento han favorecido la propagación de las llamas. Protección Civil ha lanzado el ES Alert para informar a la población y por el momento, la Junta de Castilla y León mantiene activado el índice de gravedad 2.

Se trata de uno de los mayores incendios ocurridos en la provincia, cuya extensión afectada supera la del incendio ocurrido en Honrubia de la Cuesta, en agosto de 2008, que dejó un total de 1.100 hectáreas calcinadas.