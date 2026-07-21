Las operaciones van progresando de "manera positiva", con quemas durante el día que se han podido ejecutar satisfactoriamente en el sector norte

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El incendio de La Mierla ya afecta a unas 32.000 hectáreas aunque la velocidad a la que avanzan las llamas es menor. "Actualmente las hectáreas siguen aumentando, pero lo positivo es que no lo hacen con la misma velocidad que lo hacían durante los días anteriores", ha afirmado el director de la Emergencia en la zona, Juanjo Fernández. Informa en el vídeo Almudena Calvo.

Las operaciones van progresando de "manera positiva", con quemas durante el día que se han podido ejecutar satisfactoriamente en el sector norte. Se está avanzando "por ese flanco izquierdo, desde cabeza hasta cola", ha afirmado en declaraciones a los medios desde el puesto de mando.

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La cabeza del incendio continúa en el eje "Condemios, Cañamares, Ujados" y el fuego no ha llegado a Soria. "Se ha comprobado que no ha llegado y los trabajos están resultando satisfactorias para evitar que lleguen", ha afirmado el técnico.

El fuego se encuentra activo, "dentro de una situación de probabilidad de ocurrencia y de algún reposicionamiento de algún flanco, que haga aumentar considerablemente la superficie afectada", pero en el día de hoy esto no ha ocurrido y "tiene menos probabilidad de ocurrencia que ayer".

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Se mantiene el mismo número de municipios evacuados y confinados, aunque hoy no se ha producido ninguna evacuación ni ningún confinamiento más. No hay una decisión sobre si los afectados vuelven a casa, y en todo caso lo harán "durante las horas del día que menor riesgo tiene para esa operación".

Se sigue defendiendo Pradena de Atienza, que es pueblo "que más problemas está causando". "Creemos que la situación está asegurada, pero queremos estar más seguro aún. Se han dispuesto allí unidades para continuar con esa protección del municipio", ha afirmado Fernández.

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Pendientes del viento

En estos momentos, desde el Gobierno regional no piensan en el control, ya que el paso previo "es la estabilización, que es cuando ya no hay llama o habiéndola no avanza". "Aún no tenemos una línea de control sin combustible que perimetró el incendio y que disminuya la probabilidad de esa propagación. Estamos en fase de estabilización", ha incidido, aunque ha precisado que "sí que hay algunos sectores que ya tienen esa línea de control". El viento será de suroeste con rachas que pueden llegar hasta los 50 kilómetros hora este martes y este miércoles.

Aemás, el hecho de que hayan coincidido este incendio con el de Selas, no ha hecho que se retraigan efectivos "en ningún momento", tal y como ha señalado el director de la emergencia.