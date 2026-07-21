La cantante ha asegurado que antes de celebrar la victoria de la selección Española estaba la evolución del incendio

El incendio de Brieva ha obligado a la evacuación de ocho núcleos de población

Compartir







La cantante española, Isabel Aaiún, ha compartido en redes sociales cómo evoluciona el incendio forestar declarado en Brieva, Segovia. La artista ha confesado que le hubiese encantado cantar en la celebración de la Copa del Mundo, pero la situación es muy complicada en la zona: "Me habría encantado estar en la celebración del Mundial, pero aquí el percal que tenemos es este".

“Estamos pendientes porque el fuego cada vez está más cerca y no sabemos muy bien lo que va a pasar", decía en uno de sus vídeos. La cantante de grandes éxitos como Potra salvaje ha asegurado que antes de celebrar la victoria de la selección Española estaba la evolución del incendio en Brieva: “Lo primero es lo primero. Estamos muy preocupados por todos los pueblos desalojados y todos los animales que están en peligro en este incendio de Segovia”.

“Hemos tenido que soltar los caballos", cuenta la artista en redes sociales

En otra de sus publicaciones, Aaiún ha informado que se encontraba entre los desalojados: "Hemos tenido que desalojar porque el fuego viene corriendo, viene muy rápido y aquí hay un montón de fincas con animales que no sabemos qué va a pasar. Estamos poniendo a salvo a todos los animales, tanto los míos como los de los ganaderos de la zona”.

El rápido avance de las llamas complicó la situación: “Hemos tenido que soltar los caballos porque ha habido una arrancada del fuego que venía corriendo hacia la finca, hacia la zona donde estamos. Ahora los estamos buscando. Parece que ya se ha calmado un poco la cosa y los estamos buscando a ver por dónde andan”. “Todavía hay por ahí bastante humo, pero parece que está todo un poco más controlado. El viento también se ha calmado”, ha añadido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ocho núcleos de población, evacuados por el incendio

El incendio en Brieva obligó a la Junta de Castilla y León a activar el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR). La Comunidad Autónoma se mantiene en alerta por el fuego en Monsagro, Salamanca, y en La Mierla, Guadalajara. Con los incendios y la exigencia del operativo, se decidió declarar la Situación Operativa 1, lo que permite movilizar medios extraordinarios si la evolución lo requiere.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El incendio de Brieva ha obligado a la evacuación de ocho núcleos de población: La Cuesta, Aldeasaz, Berrocal, Caballar, Tenzuela, Santo Domingo del Pirón y Carrascal de la Cuesta.