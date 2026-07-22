Un técnico de un colegio de Ibiza, detenido por instalar cámaras en el baño de profesoras

Agencia EFE 22 JUL 2026 - 10:55h.

El trabajador ha sido detenido por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, investigado por instalar cámaras en el baño de profesoras en el colegio CEIP Sant Rafel

El Ayuntamiento de la localidad está a la espera de que la magistrada acepte su personación con el fin de poder tomar las medidas correspondientes, al tratarse de un presunto delito que involucraría a un empleado municipal

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En Ibiza, un técnico de mantenimiento ha sido detenido por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, según han confirmado a EFE desde el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Ha ocurrido en el colegio CEIP Sant Rafel de Sant Antoni de Portmany, y al trabajador se le investiga por instalar cámaras en el baño de profesoras, tal y como ha avanzado 'IB3 Notícies'.

La instrucción del caso está en manos de la magistrada de la plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ibiza y los investigadores tratan de averiguar si el trabajador instaló los aparatos de vigilancia con el fin de grabar a las mujeres en su intimidad.

El Ayuntamiento, a la espera de la personación

El Ayuntamiento de Sant Antoni, encargado de contratar los conserjes de las escuelas del municipio, ha añadido que, desde el primer momento en que tuvo conocimiento de la apertura de diligencias previas por un presunto delito que involucraría a un empleado municipal, actuó de "forma inmediata".

El consistorio está a la espera de que la magistrada acepte su personación, solicitada en el procedimiento judicial para conocer los hechos y las resoluciones dictadas, con el fin de poder tomar las medidas administrativas y cautelares que correspondan en el marco de sus competencias.