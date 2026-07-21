Detenido el conductor, de 30 años, que huyó tras el atropello mortal de un ciclista de 84 años en Pollença

Los investigadores del caso lograron identificar al conductor, contactaron con él y ha sido detenido.

Mata a un ciclista de 84 años tras arrollarlo con el coche y huye del lugar del accidente en Mallorca

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La Guardia CIvil ha detenido al conductor que ayer atropelló mortalmente a un ciclista de 84 años en Pollença y que luego se dio a la fuga. El turismo adelantó a la bicicleta y, al intentar regresar a su carril, arrolló al ciclista, que salió despedido y cayó en una zanja situada en uno de los laterales de la carretera.

El conductor, lejos de socorrerle, huyó del lugar del accidente. Los efectivos sanitarios comprobaron que la víctima sufría una parada cardiorrespiratoria y, pese a los intentos por reanimarlo, solo pudieron certificar su fallecimiento.

Los investigadores del caso lograron identificar al conductor y contactaron con él. Era un joven de 30 años, senegalés, que se entregó en dependencias del instituto armado el mismo día del accidente. Ha sido detenido y ha pasado a disposición judicial acusado de está acusado de homicidio imprudente y abandono del lugar del accidente.