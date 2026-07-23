El incendio de Almorox podría superar las 1.000 hectáreas y ha causado daños en viviendas

Los incendios de La Mierla, Selas y Almorox se encuentran en fase de estabilización y evolucionan favorablemente

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AlmoroxEl incendio de Almorox, en Toledo, ha destrozado ya varias viviendas. Muchas de las casas y de los coches de los vecinos han quedado completamente arrasados por las llamas. El incendio evoluciona favorablemente, pero los vecinos que fueron desalojados vivieron momentos muy angustiosos.

La destrucción que deja el fuego a su paso recuerda a una imagen de guerra. Las llamas todavía vivas siguen cebándose con las casas después de quemar los coches de la parcela. El fuego tampoco ha tenido piedad con la urbanización en Encinar del Alberche. Muchas viviendas no han resistido y se han quemado por completo.

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La incertidumbre de los vecinos de la zona

La pesadilla para los vecinos empezó a media tarde, como relata una de las víctimas. "Me despertó mi mujer y me dijo 'despierta, despierta que hay fuego", relata Pedro a las cámaras de 'Informativos Telecinco'.

Los que pudieron salieron a la carrera con sus coches. Mientras, los agentes de la Guardia Civil recorrían las casas de la zona evacuando a los vecinos. Casa por casa, los agentes de la Benemérita comprueban que no queda nadie en peligro.

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Más de un centenar de vecinos han pasado la noche en el polideportivo municipal. Lo peor, la incertidumbre y es que las autoridades aún no pueden desvelar cuándo los afectados podrán regresar a sus casas.

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El incendio de Almorox puede superar las 1.000 hectáreas y ha causado daños en viviendas

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha explicado que en el Gobierno autonómico esperan que el incendio declarado en Almorox (Toledo) pueda superar "aproximadamente las 1.000 hectáreas" y ha confirmado que se han producido daños en viviendas.

Gómez, en declaraciones a los medios tras la reunión de este jueves del Cecopi, ha indicado que a esta hora "ya está perimetrado" aunque no extinguido y se está realizando la evaluación a los daños en las viviendas.

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"Nos consta que hay daños a viviendas, pero en estos momentos no tenemos información fehaciente del número de viviendas ni de las viviendas que están afectadas tanto en Castilla-La Mancha como en la Comunidad de Madrid", ha explicado. La consejera ha apuntado que este es un incendio urbano-forestal, "que son muy, muy peligrosos", aunque "afortunadamente se hizo una evacuación muy rápida".

En el caso de la provincia de Toledo, se procedió a confinar la urbanización El Romillo y evacuar la parte norte de la urbanización el Pinar, mientras que en la zona de la Comunidad de Madrid también se evacuó parte de la urbanización El Encinar. También ha destacado que "inmediatamente" se creó un mando unificado del incendio entre ambas comunidades autónomas en la localidad madrileña de Cenicientos.

En cuanto a las causas, la consejera ha comentado que se están investigando pero cree que las llamas se pudieron originar "en el entorno de algunas de las viviendas alrededor de estas urbanizaciones". "Pero en este momento todavía, y dado lo incipiente del incendio en sí, no tenemos una causa determinada", ha expresado.