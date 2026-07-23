Europa Press 23 JUL 2026 - 09:56h.

Los equipos de extinción siguen trabajando en los tres principales incendios activos en Castilla-La Mancha en La Mierla, Selas y Almorox

Los incendios evolucionan favorablemente y se espera que a lo largo del día los vecinos todavía evacuados puedan regresar a sus domicilios

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El incendio forestal de La Mierla en Guadalajara, que cumple su primera semana activo, sigue en fase de estabilización y su evolución favorable podría derivar en la decisión de poder levantar los desalojos de algunos de los edificios evacuados. Se trata del incendio más grave, que ya ha calcinado unas 32.000 hectáreas.

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Así han informado fuentes del Gobierno regional consultadas por Europa Press, a falta de celebrarse la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) a primera hora de este jueves. Estas fuentes apuntan además que el fuego originado en Selas, Guadalajara, ya está perimetrado y todos los vecinos evacuados han regresado a sus domicilios.

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El incendio en Almorox se extendió desde Toledo hasta la Comunidad de Madrid

El último incendio sufrido en Castilla-La Mancha, originado en Almorox, Toledo, a última hora de la tarde de este miércoles, podría además estar estabilizado en próximas horas. Las llamas siguen avanzando hacia la Comunidad de Madrid, pero a esta hora solo permanece evacuada la urbanización de El Encinar del Alberche, en territorio madrileño.

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A esta hora, sigue cortada la circulación en las carreteras M-507, sentido Navalcarnero, y la N-403, sentido Toledo, en el cruce de ambas vías y la M-540.

En estos momentos, sigue activada la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA).