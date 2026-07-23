Un incendio próximo a la vía cerca de Alcalá de Henares interrumpe la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona
La línea de AVE entre Madrid y Barcelona, en ambos sentidos, suspendido por un incendio entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares
Los incendios de La Mierla, Selas y Almorox se encuentran en fase de estabilización y evolucionan favorablemente
Un incendio entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares ha provocado que se tenga que interrumpir la circulacón ferroviaria, afectando también a los trenes AVE entre Madrid y Barcelona.
Adif ha emitido un comunicado en redes sociales donde confirma la suspensión de la línea de alta velocidad entre ambas localidades y explica el motivo: "Un incendio próximo a la vía que es ajeno a la explotación ferroviaria".
Por otro lado, Renfe también ha notificad la grave incidencia que afecta a los trenes AVE entre Madrid y Barcelona, en ambos sentidos, aclarando que estarán "detenidos" mientras esperan a que el fuego sea apagado.
" Estamos trabajando para resolver la incidencia lo antes posible", detallan desde la cuenta oficial de Renfe en redes sociales.