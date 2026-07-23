Antonio Rodríguez 23 JUL 2026 - 15:18h.

La línea de AVE entre Madrid y Barcelona, en ambos sentidos, suspendido por un incendio entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares

Los incendios de La Mierla, Selas y Almorox se encuentran en fase de estabilización y evolucionan favorablemente

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Un incendio entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares ha provocado que se tenga que interrumpir la circulacón ferroviaria, afectando también a los trenes AVE entre Madrid y Barcelona.

Adif ha emitido un comunicado en redes sociales donde confirma la suspensión de la línea de alta velocidad entre ambas localidades y explica el motivo: "Un incendio próximo a la vía que es ajeno a la explotación ferroviaria".

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Por otro lado, Renfe también ha notificad la grave incidencia que afecta a los trenes AVE entre Madrid y Barcelona, en ambos sentidos, aclarando que estarán "detenidos" mientras esperan a que el fuego sea apagado.

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" Estamos trabajando para resolver la incidencia lo antes posible", detallan desde la cuenta oficial de Renfe en redes sociales.