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Sociedad

Un incendio próximo a la vía cerca de Alcalá de Henares interrumpe la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona

La huelga de Renfe de este lunes cancelará 320 trenes
El fuego es ajeno a las vías del tren y los vagones deben esperar a que sea extinguido para volver a circular con normalidad.. EP
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Un incendio entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares ha provocado que se tenga que interrumpir la circulacón ferroviaria, afectando también a los trenes AVE entre Madrid y Barcelona.

Adif ha emitido un comunicado en redes sociales donde confirma la suspensión de la línea de alta velocidad entre ambas localidades y explica el motivo: "Un incendio próximo a la vía que es ajeno a la explotación ferroviaria".

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Por otro lado, Renfe también ha notificad la grave incidencia que afecta a los trenes AVE entre Madrid y Barcelona, en ambos sentidos, aclarando que estarán "detenidos" mientras esperan a que el fuego sea apagado.

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" Estamos trabajando para resolver la incidencia lo antes posible", detallan desde la cuenta oficial de Renfe en redes sociales.

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