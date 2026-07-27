Najwa Nimri ha hecho estallar la red social X por la gestión política en los incendios que devoran España

Última hora de los incendios forestales en España: el de Ávila tiene un perímetro de 160 kms y el de Madrid todavía no está controlado

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Los incendios continúan devorando gran parte del terreno en España. El fuego ha continuado avanzando esta madrugada hacia Mijares y Casillas, que siguen siendo los puntos críticos en Ávila. Los efectivos se mantienen alerta, porque hay previsión de fuertes rachas de viento. El tiempo no ayuda y se teme que ese va a ser el panorama durante varios días. Sin embargo, desde las autoridades políticas se asegura que, poco a poco, la situación va mejorando.

El fuego arrasa los montes y el fuego también ha llegado a las redes sociales donde cientos de usuarios critican las gestiones políticas por los incendios. En los últimos días se ha generado un fuerte movimiento en las redes sociales con el que se critica y se exigen soluciones reales e inmediatas para evitar que se produzcan nuevos incendios que causen tanta destrucción y dejen tanta devastación a su paso. Uno de los rostros conocidos que se ha unido a este movimiento ha sido la actriz Najwa Nimri.

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Los ataques de Najwa Nimri

A través de su cuenta de X y bastante fiel a su estilo deslenguado y directo, la actriz ha cargado contra todo y contra todos. Con varios mensajes publicados en su perfil, la actriz y cantante ha sido una de las voces más firmes y duras contra la gestión política.

La polémica arrancaba con una respuesta de Najwa Nimri a uno de los tuits de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid lanzaba un mensaje en el que se mostraba conmocionada por las consecuencias de estos incendios forestales: "Cuando se quema tu pueblo o su monte, tu casa, tus animales... En horas se pierde todo lo que quieres y por lo que has luchado toda la vida. Mi más profundo cariño a mis vecinos del Valle del Tiétar en estos momentos. A mis sotillanos, a todos los que desde este maravilloso valle hasta bien entrada la Comunidad de Madrid, todo el oeste camino de Robledo de Chavela, están viviendo este infierno".

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Justo después de este tuit, Najwa Nimri respondía a la presidenta de la Comunidad de Madrid con un tuit que causaba gran revolución en X. "Cómeme el rabo", lanzaba la actriz sin ningún tipo de rodeo.

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Era entonces cuando la tormenta de respuestas llegaba al perfil de Najwa Nimri y ella misma iba respondiendo uno a uno de sus seguidores y mostraba su enfado y su indignación por la gestión política. "Solo confío en los que se están dejando el alma en parar el fuego. Si no peleamos por esto, olvidaos de dar la chapa con vuestros ideales de mierda", "Quemasteis todo, basuras, me vais a tener que cancelar, ratas. No no voy a parar", "Después de esta, no volvéis a engañarnos. Sin estas reservas no somos nada", eran algunos de los mensajes que compartía la actriz.

La clase política no eran los únicos a los que iban dirigidos estos tuits y es que Najwa Nimri también atacaba a otros órganos como a la UME: "200 voluntarios del pueblo, con un camión del Ayuntamiento, la UME en el pueblo y no subió al incendio. Han abandonado y nos estamos quemando, palabras textuales, hijos de puta".

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El motivo del enfado de Najwa Nimri

Estos ataques han tenido respuesta y también han generado crítica entre cientos de miles de usuarios en X. Sin embargo hay muchos otros que defienden y entienden a la actriz ya que Najwa Nimri ha sido una de las víctimas de estos voraces incendios.

Ella misma ha explicado en varias entrevistas que tiene un terreno en Ávila donde cuenta un vagón de tren de los años 40 habilitado como segunda residencia. "Mi refugio está en Ávila, es un vagón de tren de los 40 que hacía el recorrido París-Lisboa. Por dentro es como un salón de fumadores de los años 20 y el jardín, lleno de bambú, parece Miami", explicaba en una de sus entrevistas.

Ahora, su refugio ha ardido, según sus palabras, y ella ha querido propagar su indignación y hacerla arder a través de X.