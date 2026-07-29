Claudia Barraso 29 JUL 2026 - 16:17h.

Todos los ancianos tuvieron que ser evacuados de urgencia ante el peligroso avance de las llamas

Última hora de los incendios forestales en España: estabilizado el incendio de Madrid y se levantan las evacuaciones y confinamientos en Ávila

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Las autoridades han decretado el nivel dos de gravedad potencial en el incendio forestal que se ha declarado en el término municipal de Fermoselle, en la provincia de Zamora. Debido al riesgo que supone para la población y para todos los bienes no forestales, al menos siete pueblos han tenido que ser evacuados.

Según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 de Castilla y León y de Protección Civil de la comunidad las localidades evacuadas son Cibanal (69 habitantes), Formariz (70 habitantes), Fornillos de Fermoselle (46), Palazuelo de Sayago (74), Pinilla de Fermoselle (37), Mámoles (32) y Zafara (44), con lo que conjuntamente suman 372 habitantes censados, aunque su población se multiplica en esta época del año por la llegada de veraneantes.

El pueblo ha quedado cubierto de humo y una residencia de ancianos está en el punto de mira ya que las llamas se acercan peligrosamente, por lo que todos los residentes fueron trasladados a la planta baja para, poder ser evacuados con urgencia. En un principio no contemplaron desalojar a los ancianos, pero el brusco cambio de viento obligó a tomar todas las precauciones, tal y como confirma el medio ‘El Correo de Zamora’.

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El origen del fuego

El alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo ha confirmado al mismo medio que algunos operarios estaban trabajando en la limpieza de los alrededores de la residencia como medidas preventivas en caso de que las llamas puedan acercarse a la residencia. Los medios aéreos están descargando agua para tratar de controlar el fuego en sus inmediaciones. Todos los ancianos tuvieron que ser evacuados después de que así lo considerasen las autoridades competentes.

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El fuego se ha originado a las 13:05 horas de este miércoles en la localidad del Parque Natural Arribes del Duero, se ha elevado a IGR 1 a las 13:36 horas y ha alcanzado la gravedad 2 pasadas las 14:00 horas al poder comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente. Más de una veintena de medios trabajan para sofocar el fuego, entre ellos agentes medioambientales, celadores, cuadrillas terrestres, autobomba, bulldozer, ELIF y helicópteros, y se investigan las causas.