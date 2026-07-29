Carlos Plá Valencia, 29 JUL 2026 - 12:45h.

La familia del joven sospecha que podría encontrarse en Oropesa del Mar, aunque por el momento no hay noticias de su paradero y la policía recuerda que cualquier dato puede contribuir a encontrarlo

Piden la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Francisco José, desaparecido hace seis días en Castellón

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La Policía Local de Vila-real ha solicitado a través de sus redes sociales la colaboración ciudadana para localizar a Marco Fabián Bastidas Gouvenis, un menor de 14 años cuya desaparición ha sido comunicada por su familia.

De nacionalidad venezolana y vecino del municipio castellonense, podría encontrarse en Oropesa del Mar, según han revelado sus familiares, aunque por el momento se desconoce su paradero.

Según la información facilitada por las autoridades, se desconoce la ropa que vestía el adolescente en el momento de la desaparición, por lo que recuerdan que cualquier información puede resultar útil para contribuir a su localización.

Llamar a la policía

La Policía Local ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que, en caso de haber visto al menor o disponer de cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo, contacte de inmediato con el cuerpo policial a través del teléfono 964 547 010.

Las fuerzas de seguridad mantienen abierta la búsqueda mientras recaban información que permita localizar a Marco.