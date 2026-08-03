El incendio comenzó en una parcela con material para reciclar que obligó a la evacuación de una fábrica de residuos

Un incendio de gran virulencia en un edificio de viviendas en Chamberí, Madrid, provoca la evacuación de los vecinos y el colapso de la cubierta del inmueble

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Una parcela con material para reciclar situada en Roales del Pan, en el alfoz de Zamora, ha ardido este lunes y ha levantado una gran nube de humo que ha puesto poniendo en peligro las instalaciones de Freigel Food Solutions, una de las mayores empresas de Zamora, que están justo al lado.

El fuego, según testigos presenciales, comenzó poco después de las 13:30 horas en un extremo de la parcela donde se almacenaba material para reciclar. Buena parte de este material eran palés, tanto de plástico como de madera, que han ardido rápidamente y han levantado una nube de humo que ha causado preocupación en la zona.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos de la Diputación de Zamora y del Ayuntamiento de la capital, que se han centrado en que el fuego no se extendiera por el campo y en que no afectara a las instalaciones de Freigel, que habían sido evacuadas. Sin embargo, varios trabajadores se han quedado en la fábrica para intentar por sus medios, con mangueras, que el fuego no llegara a la nave, donde se ha producido algún susto al caer en la cubierta material quemado del incendio.

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Las vías afectadas por el incendio

La circulación por la autovía de circunvalación de Zamora se ha visto afectada y reducido a un carril, y Protección Civil ha enviado un mensaje ES-Alert a toda la zona para que los ciudadanos no se acercaran al incendio por la toxicidad del aire.

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Finalmente los efectivos han conseguido controlar las llamas, que aún siguen por el material que se ha prendido, pero que no han llegado ni a la fábrica de Freigel ni se han reproducido a través del campo. Por el momento, las autoridades no han confirmado que haya que lamentar heridos por el incendio y todos los trabajadores de la fábrica pudieron evacuar a tiempo.