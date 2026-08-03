Los servicios de extinción mantendrán una "vigilancia activa", ya que pueden producirse "algunos focos" dentro del perímetro, que es "muy grande"

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GuadalajaraEl Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por controlado a primera hora de este lunes el incendio forestal que se originó en La Mierla (Guadalajara) el 16 de julio y que, tras arrasar unas 32.000 hectáreas de terreno, se ha convertido en el peor de la historia de Castilla-La Mancha.

Dieciocho días después de declararse, el incendio baja así a nivel 0. Ha sido la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, la que informado a los medios de comunicación de la decisión adoptada en la reunión del Comité Asesor que se ha celebrado a las 9:00 horas de este lunes, si bien ha señalado que aunque se haya dado por controlado, los servicios de extinción mantendrán una "vigilancia activa", ya que pueden producirse "algunos focos" dentro del perímetro, que es "muy grande".

Los afectados por el incendio de La Mierla, ante un panorama desolador por el paso de las llamas

Tras el desastre, la Diputación de Guadalajara aprorbó por unanimidad un paquete extraordinario de tres millones de euros destinado a impulsar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de La Mierla, ubicada en la Sierra Norte, y de Selas, en la comarca de Molina de Aragón.

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Respaldado por los tres grupos políticos de la Corporación provincial (PSOE, PP y Vox), el acuerdo permitirá poner en marcha las primeras actuaciones de recuperación ambiental, reparación de infraestructuras y apoyo a la actividad económica de los municipios damnificados.

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La vicepresidenta y diputada de Economía y Hacienda, Susana Alcalde, defendió que estos tres millones constituyen "la primera piedra" de un proceso de recuperación que será "de largo recorrido" y que tendrá continuidad en los presupuestos de 2027, ya que las necesidades "son cambiantes" y se irán concretando conforme avancen los trabajos técnicos y las reuniones con los municipios afectados.

Así, la responsable provincial recalcó que la prioridad de la Institución es que "la Sierra Norte y la comarca de Molina no están solas" y subrayando que la Diputación responderá a las necesidades que vayan surgiendo.

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Tras el devastador incendio, el de mayores dimensiones que se ha registrado en la comunidad autónoma, los afectados tratan de salir adelante en medio de un panorama desolador tras el paso de las llamas.Entre las medidas del plan de reconstrucción, figura una primera ayuda de 25.000 euros para que los ayuntamientos puedan atender necesidades urgentes relacionadas con el abastecimiento de agua, la compensación futura por la pérdida de ingresos derivados de cotos de caza, aprovechamientos micológicos o retirada de leñas, así como actuaciones de apoyo a ganaderos, apicultores, hosteleros y pequeños negocios afectados por los incendios. Además, se anunció una convocatoria extraordinaria para subvencionar al cien por cien las cuotas de autónomos y Seguridad Social de los profesionales de las localidades afectadas.