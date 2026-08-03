El autor confeso del crimen machista de Paula ha rechazado prestar declaración ante la Policía Nacional

Paula, la mujer asesinada por su pareja en Santander, era coordinadora del 8M y activista contra la violencia machista

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SantanderEl detenido por el presunto asesinato de Paula, una joven de 27 años asesinada en un piso de la calle Perines, en Santander, se ha acogido a su derecho a no declarar durante la toma de declaración de la Policía Nacional, según ha informado el medio de comunicación 'Diario Montañes'.

El crimen se investiga como un posible caso de violencia de género tras la confesión del detenido en el lugar del crimen. Se prevé que el acusado del crimen, un hombre de 39 años y expareja de la víctima, pase a disposición judicial en las próximas horas de este lunes, 3 de agosto, según han informado fuentes policiales.

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El asesinato de Paula

El hombre, de 39 años, que este pasado viernes confesaba la autoría del crimen de una mujer de 27 con la que tiene un hijo de corta edad en común, ha permanecido desde su detención en dependencias de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Cantabria.

El implicado y la fallecida --hija del exdirector general de Cultura del Gobierno de Cantabria Joaquín Solanas-- no tenían ninguna denuncia previa, por lo que la situación de ella no estaba contemplada en el Sistema VioGén, que centraliza y coordina la protección de las víctimas de violencia de género.

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El teléfono gratuito de la Policía Nacional 091 recibió la llamada de aviso a las 12.30 horas de este viernes y, una vez en el lugar, los agentes hallaron dentro de la vivienda a una mujer tumbada en el suelo con heridas sangrantes, posiblemente causadas con arma blanca. Aunque solicitaron la presencia urgente de servicios sanitarios, solo pudieron confirmar la muerte de la víctima.

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En el lugar, los efectivos detuvieron a la pareja de la fallecida, que en el momento confesó los hechos y fue trasladado a dependencias de la Jefatura Superior de la Policía Nacional. Asimismo, se activó el protocolo para casos de violencia de género.

El 016 atiende las 24 horas del día

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

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En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.