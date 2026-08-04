Compartir nuestra localización cuando estamos a cientos de kilómetros de casa es una pista para los amigos de lo ajeno

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El gesto parece inocuo: pulsar un botón y publicar una historia con la geolocalización activada, difundiendo un vídeo desde la terraza de un hotel a mil kilómetros de casa. Sin embargo, esta banalidad cotidiana puede tener consecuencias inesperadas, según la Policía Nacional, a nivel delictivo. Cuando un usuario comparte su localización a contactos que apenas conoce, o directamente con desconocidos, mediante perfiles abiertos, está proporcionando un dato de valor incalculable: la certeza de que nuestra vivienda está vacía.

Por este motivo, el mismo Ministerio del Interior formalizó una advertencia, en la que sostiene que "La difusión de fotos o vídeos de tus vacaciones, e incluso la ubicación en tiempo real, es una de las mayores pistas que le puedes dar a los delincuentes para saber qué viviendas se encuentran deshabitadas". Lo que se ha dado en llamar por el propio cuerpo policial como ciberpostureo se caracteriza por el hecho de exhibir públicamente indicios del viaje mientras el domicilio queda desprotegido.

Los especialistas de la Policía Nacional aportan seis pautas concretas para reducir este tipo de exposición innecesaria.

Desactivar la función GPS de la cámara del smartphone y denegar permisos de ubicación a aplicaciones que no lo necesiten.

de la cámara del smartphone y denegar permisos de ubicación a aplicaciones que no lo necesiten. Comprobar la configuración de privacidad de los perfiles en redes sociales y "aceptar solo a personas que conozcas en la vida real".

de los perfiles en redes sociales y "aceptar solo a personas que conozcas en la vida real". Ser conscientes de que la información publicada en una red puede propagarse automáticamente a otras vinculadas.

de que la información publicada en una red puede propagarse automáticamente a otras vinculadas. Eliminar de los perfiles datos personales como dirección o teléfono, no realizar actualizaciones de estado compartiendo ubicación y evitar fotografiar pantallas del aeropuerto, billetes de avión o tren, pasaportes o cualquier documento identificativo.

datos personales como dirección o teléfono, no realizar actualizaciones de estado compartiendo ubicación y evitar fotografiar pantallas del aeropuerto, billetes de avión o tren, pasaportes o cualquier documento identificativo. Esperar al regreso para publicar cualquier fotografía o ubicación: "No des pistas online de tus viajes o de las personas que te acompañan, estarás difundiendo que tu vivienda se encuentra vacía".

para publicar cualquier fotografía o ubicación: "No des pistas online de tus viajes o de las personas que te acompañan, estarás difundiendo que tu vivienda se encuentra vacía". Un aviso para padres: es importante trasladar estos consejos a hijos menores y verificar sus configuraciones de privacidad.

A esto, el cuerpo policial habla también de los llamados testigos: pequeños plásticos, hilos de pegamento o papeles que los grupos organizados colocan entre puerta y marco para verificar si un domicilio permanece cerrado durante días. Ante cualquier marca sospechosa, la instrucción oficial es contactar de inmediato con el teléfono 091. Si al regresar se detectan puertas o ventanas forzadas, la recomendación es todavía más categórica: no entrar, no manipular objetos y avisar a los agentes para preservar los indicios de la investigación.

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Las estadísticas respaldan la insistencia

La magnitud del riesgo no responde a una hipérbole retórica. Los datos del Ministerio del Interior reflejan que se contabilizaron 17.586 robos con fuerza en domicilios en toda España durante el primer trimestre de 2026, una cifra que el propio cuerpo utiliza para justificar la intensificación del dispositivo preventivo veraniego.

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El escenario se agrava por la coincidencia de dos vectores de movilidad: según el INE, España recibió 10,3 millones de visitantes extranjeros en mayo de 2026, y la Dirección General de Tráfico gestiona una Operación Verano 2026 que prevé superar los 104 millones de desplazamientos por la red viaria estatal. Millones de viviendas quedan simultáneamente vacías; millones de dispositivos, simultáneamente conectados, transmitiendo posición en tiempo real.

La consigna, condensada en una frase por los especialistas de la Policía Nacional, tiene un aire casi contraintuitivo en la era del storytelling permanente: "espera hasta regresar a casa para publicar fotos o ubicación". La cerradura más eficaz, sostienen los agentes, ya no es solo la de la puerta blindada del portal, sino la que uno mismo activa sobre sus propios perfiles antes de subir al avión.