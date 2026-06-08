Pequeños detalles para librar tu casa de robos: la Policía da el 'paso a paso' que necesitas saber

Los pequeños detalles pueden decir mucho, especialmente a quien no debería saberlo

"Un segundo puede arruinarte las vacaciones": la recomendación de la Policía para librarte de los ladrones

Compartir







Irse de vacaciones debería ser sinónimo de dejar de lado las preocupaciones y decir adiós a todo ese estrés que hemos acumulado durante el año. Sin embargo, dejar nuestra casa sola durante unos días puede ser peligroso si no tomamos precauciones. Así lo ha asegurado incluso la propia Policía Nacional en las redes sociales. “¿Te vas unos días y tu casa se queda sola? Los pequeños detalles pueden decir mucho, especialmente a quien no debería saberlo. Una vivienda vacía puede ser un objetivo fácil para los ladrones”, alertan.

Aunque puede sonar alarmista, lo cierto es que el aviso está justificado: la mayoría de los robos en domicilios ocurren cuando los habitantes de la vivienda la abandonan de forma temporal. Sin embargo, eso no significa que no podamos ir de vacaciones tranquilos. Todo lo que tenemos que hacer es tomar ciertas precauciones antes de salir para no llevarnos disgustos al volver.

El primer paso en cuanto a seguridad es echar un vistazo a la entrada del domicilio antes de salir. Es importante revisar que no haya ningún tipo de señal que pueda indicar que hemos sido seleccionados como objetivos. Los ladrones suelen poner hilos, objetos o marcas en el felpudo y la pared. Es raro que veamos algo así, pero lo mejor es revisar que todo está como realmente debe estar. En caso de que no sea así es el momento de llamar a la policía y dejar que tomen fotografías.

No anuncies en redes que dejas tu casa sola

El aviso más importante que hace la Policía tiene que ver con internet: evita comentar tus planes en redes sociales. Si alguien te llamase por teléfono preguntándote si tu casa va a estar vacía la próxima semana, seguramente no le responderías. ¿Entonces por qué compartirías esa información con el mundo a través de Instagram o Twitter? En España tenemos un caso ejemplarizante. Más de una docena de futbolistas sufrieron robos en sus casas en 2019 mientras estaban jugando un partido. Ellos no podían hacer nada para evitar que se supiera que el domicilio iba a estar desocupado, pero es una prueba de que los ladrones usan esta información.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otro consejo de la Policía es no dejar llaves de repuesto en escondites típicos. Sabemos que puede ser muy útil tener una copia debajo del felpudo para entrar en casa si se te olvidan tus llaves. Sin embargo, es fácil que un ladrón oportunista se aproveche de ello si sabe que estás fuera. Incluso puede ser una mala práctica que algún conocido malintencionado pueda utilizar en nuestra contra. A nivel de seguridad, es una de las peores decisiones posibles.

“Revisa tu mirilla digital o cámara si es que la tienes. Si ves algo extraño, incluso en la puerta de tu vecino, avisa: tu colaboración puede ser clave”, terminaba explicando la policía en su publicación en las redes sociales.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Otro consejo interesante para no llevarnos un disgusto a la vuelta de vacaciones es pedirle a un vecino de confianza, amigo o familiar que eche un vistazo a nuestra casa y ofrecernos a hacer lo mismo cuando él se marche. También conviene no dejar objetos de valor a la vista y evitar dar signos de inactividad muy evidentes. Evita, por ejemplo, cerrar del todo las persianas al irte de casa y, si tienes luces que puedas encender a distancia, es buena idea hacerlo de vez en cuando.

Para quienes vivan de alquiler, hay algo muy importante: si nunca has cambiado la cerradura, es el momento de que llegues a un acuerdo con tu casero para hacerlo. Propietarios anteriores, inquilinos que se fueron o personas que tuvieron acceso a esas llaves podrían aprovechar tu ausencia para entrar. Cambiar el bombín puede parecer demasiado trabajo, pero no es particularmente caro ni complicado. Se trata, más bien, de uno de esos pequeños gestos que pueden marcar la diferencia o hacer que nos lamentemos durante meses al volver.

También podemos optar por sistemas de seguridad más convencionales. Contar con un sistema de alarma o una buena cerradura con bombín certificado y escudo protector podría disuadir a los ladrones. El riesgo cero no existe, pero los delincuentes siempre preferirán ir a por aquellos que se lo pongan un poco más fácil.