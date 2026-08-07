La mayoría no cuentan con licencia VTC ni tampoco con el permiso del ayuntamiento para realizar los trayectos del aeropuerto a la ciudad

La mitad de bares y restaurantes en Barcelona son propiedad de extranjeros: los chinos recuperan la comida tradicional española

Compartir







Con el verano y la llegada masiva de turistas, aumenta la tensión entre taxis y vehículos con conductor. En el aeropuerto de Barcelona han aumentado los controles para intentar frenar negocios ilegales de 'taxis pirata'. Informa en el vídeo Sara Artuñedo.

"Hay días que digo 'me voy a casa' porque estoy perdiendo dinero, ya no ganando, perdiendo", confiesa un taxista. "Hoy le ponen el cepo, pero mañana salen a trabajar otra vez", denuncia otro compañero.

La mayoría no cuentan con licencia VTC ni tampoco con el permiso del ayuntamiento para realizar los trayectos del aeropuerto a la ciudad. "Llevo 28 años de taxista y este verano es el peor de mi vida", admite un taxista.

El procedimiento para detectarlos es sencillo: los agentes paran el vehículo y comprueban si el conductor dispone de ambas licencias.

De no ser así, inmovilizan el vehículo con un cepo. Si los conductores quieren volver al negocio deben pagar 4.000 euros, una multa que, según los Mossos, suelen abonar rápido para volver a circular cuanto antes.