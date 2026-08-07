Los chinos son los propietarios de la mayoría de bares y restaurantes españoles, recuperando la comida tradicional

Cinco años tras un andamio: la pastelería de A Coruña que mantiene a sus clientes gracias al olor de sus dulces

Compartir







La hostelería no atraviesa su mejor momento y eso se refleja en Barcelona, donde la mitad de negocios han quedado en manos de ciudadanos extranjeros que han querido montar un pequeño negocio en España. La mayoría de estos pequeños emprendedores son chinos.

Los bares y restaurantes clásicos, los de toda la vida, están muriendo y dando paso a otros locales más nuevos, modernos, pero sobre todo multiculturales. De hecho, los datos han reflejado que los bares españoles tienen una media de vida de 11 años.

PUEDE INTERESARTE Las administraciones de lotería se pueden comprar: así puedes hacerte con una de ellas

Mei, es de China y tiene su propio bar en Barcelona donde vende tapas como "patatas, tortilla de calabacín, fuet o chorizo". Para encontrar una persona de Barcelona detrás de la barra de un bar, tendríamos que afinar mucho el tiro porque cinco de cada 10 bares y restaurantes lo llevan chinos.

Los chinos recuperan las tapas y comidas españolas

Algunos les parece bien que haya más diversidad, pero otros vecinos echan de menos los restaurantes que "servían el típico menú del día". Pero, aunque también ofrezcan variedad de comida asiática, también lo hacen con raciones tradicionales de España.

Pero los chinos no son los únicos que se están haciendo de oro con el negocio de la hostelería. El 44% de los extranjeros son propietarios de algún comercio. En Valencia, el bar de Susana ofrecen hasta 'cortados', uno de los cafés que más piden los españoles, pero ella ha tenido que adaptarse porque en su país no están acostumbrados a este tipo de pedidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los precios en este tipo de bares o restaurantes son mucho más bajo que en los españoles que acaban de abrir, porque innovan más, pero se olvidan de la importancia de mantener lo tradicional. Con lo clásico no hay fallo, la comida tradicional española es algo que está en las raíces de cada uno de los vecinos de diferentes países, pero que ya están retomando los extranjeros.