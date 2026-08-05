Compartir







Dos años después de la brutal agresión que su expareja le propinó en plena calle, Ainhoa, una joven de 28 años, ha solicitado la eutanasia al considerar que las graves secuelas físicas y psicológicas que ha arrastrado desde entonces le han impedido recuperar su vida con normalidad.

Durante su entrevista en directo en 'Vamos a ver', la víctima ha explicado que la paliza cambió su vida para siempre y que el dolor se ha convertido en una constante. Además de las lesiones físicas, asegura que convive con estrés postraumático, pérdida de olfato y gusto, problemas de memoria y un sufrimiento permanente que condiciona su día a día: “La vida es preciosa, pero deberían darme una calidad de ella para yo decidir que merece la pena”. La joven también ha expresado que: “No estoy dando un mensaje de que la vida no merece la pena vivirla; no es eso”.

Ainhoa ha contado que la petición de la prestación de ayuda para morir no responde a motivos económicos, ni mucho menos, sino al convencimiento de que su situación no tiene una posibilidad real de mejoría. Según ha relatado, la primera solicitud le fue denegada y posteriormente ha presentado una segunda petición, al tiempo que ha comparado su caso con el de otra joven que finalmente se le concedió a la eutanasia tras un largo proceso judicial. “Mi salud está bastante mal siempre y son dolores continuos. Lo que ellos alegan es que para dar ese tipo de peticiones la persona tiene que estar en cama o en silla de ruedas”, ha continuado explicando.

Ainhoa, víctima de violencia de género: “Ese día no lo olvidaré nunca; lo puedo vivir en mi cabeza”

Además de la solicitud de eutanasia, Ainhoa ha denunciado las dificultades que ha encontrado en el ámbito administrativo. La joven ha explicado que la Seguridad Social no le ha reconocido inicialmente el grado de incapacidad que considera acorde con sus secuelas y que ha tenido que recurrir distintas resoluciones. También ha asegurado que la pérdida de olfato y gusto le ha impedido continuar desarrollando la profesión para la que se ha formado, la hostelería. Ainhoa ha denunciado: “No sé quién está viendo mi informe, pero no creo que esté cualificado”.

Tras luchar por el grado de incapacidad que ella creía correspondiente, ha expresado: “Antes me estaban mandando a trabajar y ahora me lo prohíben”.

La joven también ha relatado que ha sentido que no ha recibido el respaldo suficiente como víctima de violencia de género y que incluso ha seguido viviendo episodios que le han recordado la agresión sufrida. Según ha explicado, el ataque estuvo a punto de costarle la vida y el recuerdo de aquel día permanece presente desde entonces.

Ainhoa ha confesado: “Ese día no lo olvidaré nunca; lo puedo vivir en mi cabeza”. También ha asegurado que su entorno no está contento con su decisión, pero asegura que solo ella puede elegir su futuro: “No dejo opinar a nadie porque la decisión ha sido mía”.

Antes de despedirse de ella, Jano Mecha ha querido dedicarle unas palabras de apoyo a esta joven: “Respetamos profundamente tu decisión y sabemos que ha sido una decisión muy meditada”.