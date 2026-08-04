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La declaración de las dos monitoras que sorprendieron al monitor investigado en el baño con las menores ha reforzado la investigación por la presunta agresión sexual ocurrida en un campamento de Arroyomolinos y 'Vamos a ver' ha tenido acceso a ellas en exclusiva.

Ambas han contradicho de forma directa la versión ofrecida por el acusado ante la jueza y han relatado que lo encontraron a solas con las niñas, una de ellas completamente desnuda y la otra con la ropa interior bajada. Una de las monitoras ha declarado que: “Observé que una de las niñas había estado de pie y completamente desnuda. Le pregunté por qué había estado así y me respondió que el monitor le había dicho que se desnudara”. La otra testigo ha explicado que: “Cuando le pregunté al monitor qué hacía allí, solo respondió que había coordinado la situación, una explicación que no me convenció en absoluto”. La declaración del investigado únicamente coincide con la de las menores en que él había estado dentro del baño, mientras que el resto de su relato ha quedado desmentido por los testimonios de las monitoras.

Una de las monitoras del campamento de Arroyomolinos en su declaración ante el juez: "Observé que una de las niñas había estado de pie y completamente desnuda. Le pregunté por qué había estado así y me respondió que el monitor le había dicho que se desnudara"

Las testigos también han descrito el cambio de comportamiento que una de las menores ha mostrado inmediatamente después de los hechos: “La niña no dejaba de repetir que el monitor le había dicho que se desnudara y lo hacía casi llorando”. La otra monitora ha asegurado que: “Ese mismo día me dijo de forma categórica que ya no iba a volver a entrar en un baño”. Ambas han explicado que informaron inmediatamente de lo sucedido a los coordinadores del campamento porque pensaron que serían los responsables quienes contactarían con las familias. Sin embargo, han relatado que esa comunicación nunca se produjo: “Cuando la madre me preguntó por su hija, comprendí que nadie le había contado lo ocurrido”. La segunda monitora ha añadido que: “Nosotras creíamos que los padres ya lo sabían porque habíamos trasladado los hechos a la organización”.

La declaración de las monitoras también ha situado el foco sobre la actuación de la organización del campamento, que no informó a las familias durante ocho días pese a haber conocido los hechos desde el primer momento. Finalmente, fueron las propias monitoras quienes explicaron a los padres lo sucedido cuando una de las madres les preguntó por el rechazo de su hija a regresar al campamento. El abogado de la familia, Juan Manuel Medina, ha manifestado que: “La actuación de las monitoras ha resultado ejemplar porque han cumplido con su obligación de comunicar lo que habían visto”. Además, ha afirmado: “Lo más grave, además de la presunta agresión sexual, ha sido que la organización no haya informado a las familias ni haya activado los protocolos correspondientes”. La investigación continúa y la jueza mantiene la prisión provisional del monitor mientras las menores han quedado citadas para declarar en septiembre.