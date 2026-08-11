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Controlado el incendio forestal de Tírig, Castellón, tras afectar más de 800 hectáreas

Controlado el incendio forestal de Tírig, en Castellón tras afectar más de 800 hectáreas
La población de Catí, que fue evacuada el pasado domingo, pudo volver ayer por la tarde a sus casas. Europa Press

  • El incendio forestal declarado el pasado viernes en la localidad de Tírig, en Castellón, ha sido dado por controlado este martes a las 10:52 horas

  • El fuego ha afectado 810 hectáreas, de las cuales 617 son forestales, en un perímetro de 22,8 kilómetros

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El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha dado por controlado este martes a las 10:52 horas el incendio forestal declarado el pasado viernes en la localidad de Tírig, en Castellón, después de darse por estabilizado ayer a las 16:42 horas.

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El fuego ha afectado un total de 810 hectáreas

El fuego ha afectado 810 hectáreas, de las cuales 617 son forestales, en un perímetro de 22,8 kilómetros. En el municipio de Tírig ha arrasado 404 hectáreas y en el de Catí unas 350 hectáreas tanto forestales como no forestales.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, destacaron este lunes el trabajo "coordinado y leal" y "mano a mano incansablemente" entre las instituciones con el "fin fundamental de proteger a la población y nuestro territorio".

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La población de Catí, que fue evacuada el pasado domingo a causa del humo y del avance del incendio, pudo volver ayer por la tarde a sus domicilios. Además, la favorable evolución de las labores de extinción permitió ayer el repliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha intervenido durante el fin de semana.

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