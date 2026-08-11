Agencia EFE 11 AGO 2026 - 12:06h.

En la zona trabajan efectivos de EMA Infoca, UME, BRIF, bomberos provinciales y municipales

681 personas continúan evacuadas y numerosas carreteras siguen cortadas debido a la intensidad de las llamas, que ya han afectado 25.000 hectáreas

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El Ejecutivo ha ampliado los recursos humanos y materiales que trabajan en la extinción del incendio forestal declarado en el municipio de Niebla, en Huelva. El delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha anunciado que ya son "más de medio millar" los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil que participan en el incendio forestal.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), Toscano y el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, han explicado que los equipos de extinción centran sus esfuerzos en perimetrar la zona afectada y la Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el origen del fuego.

El fuego, declarado el pasado jueves en el paraje de Raboconejo, supera ya las 25.000 hectáreas afectadas. No obstante, el consejero ha precisado que el dato oficial responde a la superficie recorrida por las llamas y no a vegetación calcinada en su totalidad.

Al menos 681 personas continúan evacuadas y numerosas carreteras siguen cortadas. En la zona trabajan efectivos de EMA Infoca, UME, BRIF, bomberos provinciales y municipales.

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El consejero ha insistido en situar como prioridad la protección de la población ante "un incendio tan difícil, tan complejo y tan peligroso" y en segundo lugar intentar evitar el mayor daño posible.

El cambio de viento en las últimas horas favorece las labores de extinción, pero "quedan días de trabajo por delante"

"A la ya consabida participación de los componentes de la Guardia Civil de la provincia de Huelva se han incorporado algunas patrullas de la comandancia de Sevilla", ha explicado Toscano en un comunicado. Además, la UME ha incorporado nuevos recursos materiales, entre ellos cuatro nuevos buldóceres que se van a ir sumando a lo largo de la jornada tras una noche de "intenso trabajo terrestre".

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Se trata del tipo de vehículos que ya se han utilizado en los trabajos de defensa frente al fuego y que ahora se destinarán en zona de retaguardia. El Gobierno también cuenta sobre el terreno con las brigadas forestales y se prevé que se incorporen más. Todo ello se une a los medios aéreos que, entre otros equipos, también se han puesto a disposición del incendio forestal por parte del Ministerio de Transición Ecológica.

"Mantenemos intacto el compromiso del Gobierno de España con la provincia de Huelva y con este incendio forestal para contribuir a que su extinción se pueda producir a la mayor brevedad posible", ha señalado Toscano.

Se mantienen abiertas las hipótesis sobre el origen del fuego

Por su parte, Sanz ha indicado que "estamos consiguiendo es que cada día crezca menos, hasta que logremos perimetrar y consolidar la estructura del territorio afectado y empecemos ya a garantizar que eso no avanza", ha indicado Sanz.

Por su parte, Toscano ha indicado que la investigación sobre el origen del incendio "sigue avanzando, no obstante está aún en una fase muy incipiente y creo que es prudente, y más en las circunstancias que nos encontramos, que no aventuremos ninguna hipótesis".