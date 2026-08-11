Agencia EFE 11 AGO 2026 - 11:09h.

Los vecinos de los municipios segovianos de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute podrán regresar a sus casas en las próximas horas después de dos noches desalojados en El Espinar y Villacastín

La carretera SG-722 que había permanecido cortada también por el incendio, ya ha reabierto al tráfico

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La Junta de Castilla y León ha acordado el levantamiento de las medidas de evacuación acordadas por el avance de las llamas del incendio forestal declarado en Navas de San Antonio, en Segovia. De esta forma, los 5.000 vecinos de los municipios segovianos de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute podrán regresar a sus casas en las próximas horas.

En la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), celebrada este martes a las ocho y media de la mañana, los técnicos han planteado la mejoría de la situación en las últimas horas.

Después de dos noches desalojados en El Espinar y Villacastín, los vecinos de los municipios de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute en Segovia podrán volver sus hogares. Además, la carretera SG-722 que había permanecido cortada también por el incendio, ya ha reabierto al tráfico.

El fugo fue provocado por un vehículo ardiendo en el arcén de la autopista

El incendio forestal se originó sobre las 16:30 horas del sábado 8 de agosto en el término municipal de Navas de San Antonio (Segovia). Ocurrió después de que un vehículo comenzara a arder en el arcén de la AP-6, en las inmediaciones de la zona del Telégrafo, junto a la autopista y la N-6.

Debido a la rápida propagación de las llamas, un total de 5.000 vecinos de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute fueron evacuados de forma preventiva. A su disposición quedó un alojamiento temporal en el Polideportivo Municipal de El Espinar, además del Colegio de Villacastín.