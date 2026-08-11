Alberto Rosa 11 AGO 2026 - 15:08h.

El motero ha vuelto al lugar en el que su mujer perdió la vida tras ser arrollada por un coche: ambos estaban de viaje en moto

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Pedro Román y su mujer Gorane solían coger sus motos y recorrer cientos de kilómetros, emprendiendo en cada viaje una nueva aventura. Eran pareja desde hace 25 años. “Nos vamos de novios”, escribió Román en sus redes sociales antes de poner rumbo a la concentración motera de Lagos de Sanabria.

En uno de los vídeos que publicó Pedro se puede ver a Gorane sonriendo y disfrutando del camino. Minutos después, una tragedia acabó con lo que iba a ser un fin de semana ideal. Un coche arrolló a Gorane al paso por un pueblo de León, provocándole heridas mortales. El Servicio de Emergencias 112 recibió el aviso a las 13:05 horas y movilizó hasta el lugar a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias-Sacyl, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida de Gorane.

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Después de cuatro semanas muy duras, Pedro ha querido volver al lugar en el que Gorane perdió la vida para rendirle homenaje y despedirla. “Ha sido muy duro volver a ese fatídico lugar, mucho más duro de lo que me imaginaba”, comienza escribiendo el motero en sus redes sociales.

“He tenido que hacer el mismo recorrido exacto que hice contigo aquel día e ir viendo como los kilómetros se descontaban uno a uno hasta llegar al punto kilómetro exacto en el que mi vida ya dejó de ser vida”, relata emocionado. Fue ahí, en ese punto kilométrico donde le “arrebataron” a su “alma gemela”.

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“Tenía la necesidad de ir y decirte cosas, porque si no ese amor tan inmenso que siento por ti va a acabar matándome y hay gente que depende de mí. No es una despedida. Es un punto y aparte hasta que volvamos a vernos.... por qué nuestras almas estarán conectadas siempre!!”, concluye el emocionado texto, acompañado de un vídeo en el que se ve a Pedro junto a la señal en la que falleció Gorane.