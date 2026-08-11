Mercedes López cuenta cómo ha llegado a perder el 90 % de su vista por mirar sin protección un eclipse solar

Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España

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Mirar directamente el eclipse solar de este 12 de agosto sin protección adecuada puede provocar daños irreversibles en la retina. La advertencia no solo parte de las autoridades, Mercedes López, arrastra secuelas severas desde la infancia por haber observado un eclipse sin gafas homologadas. Ella alerta de las consecuencias “irreversibles” y pide a todos extremar las precauciones.

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"Es irreversible, no tiene ningún tipo de cura"

La experiencia de Mercedes. Ella recuerda que “era una niña de pueblo, donde no había ninguna información ni educación y miré arriba”.

Con solo ocho años, no sintió nada extraño y pensó que todos veían igual que ella. Con el tiempo, los daños se hicieron evidentes: “comencé a ver mal la pizarra y me llevaron a un oftalmólogo y tenía dos quemaduras en el fondo del ojo”. Hoy ha perdido el 90 % de la visión. Su testimonio es una advertencia: “todo por un instante, por una inconsciencia, por una mala información. Es irreversible, no tiene ningún tipo de cura y te va a condicionar todo”.

Desde su experiencia confiesa que “me da miedo ver que la gente va a ver el eclipse con niños y todo; no son conscientes del peligro que supone”. Desde aquella visita al especialista, su pérdida de visión ha sido progresiva, vive con hipersensibilidad a la luz y describe su campo visual como si hubiera “mucha niebla siempre”. A los 18 años tuvo que afiliarse a la ONCE y reorganizar su vida profesional debido a la discapacidad visual.

Mientras se insiste en el uso obligatorio de gafas específicamente diseñadas para observar el eclipse, la ONCE ha puesto en marcha un dispositivo para que las personas ciegas puedan sentir el fenómeno. Cristina Lago, coordinadora de la entidad, explica que el aparato “convierte la imagen en sonido”, de modo que los rayos solares se traducen en notas agudas que evolucionan hacia tonos graves conforme avanza el oscurecimiento. Cuando la oscuridad es total, el sonido desaparece. Para Cristina Salinas, afiliada a la ONCE, esta tecnología le permite “saber en el momento exacto que está oscurecido”.