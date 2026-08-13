Decepción en Alicante por un eclipse que no se pudo ver: "Tres horas de espera y una nube lo tapó todo"

Era una posibilidad en Alicante que terminó confirmándose cuando unas nubes impidieron ver a los curiosos el eclipse de sol

Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España

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Las nubes fueron ayer las grandes protagonistas en Alicante. Lo que debía ser una jornada marcada por la expectación y el asombro terminó convirtiéndose en una mezcla de decepción y rabia para quienes habían esperado durante días el eclipse total de sol. A pesar de que en otras zonas del país el fenómeno pudo contemplarse en todo su esplendor, en la capital alicantina una masa nubosa irrumpió justo en el momento clave y frustró las previsiones de cientos de personas.

"Tres horas de espera y una nube lo tapó todo"

Muchos habían elegido el castillo de Santa Bárbara como punto de observación, mientras otros optaron por embarcarse mar adentro para asegurarse un horizonte despejado. La emoción inicial llegó cuando la luna empezó a asomarse, b. A partir de ahí, y durante los siguientes 35 o 40 minutos, lo único visible fue una nube inmóvil que ocultó por completo el eclipse. “Tres horas de espera, vimos solo el principio, llegó una nube que lo tapó todo”, lamentaban algunos asistentes. Otros resumían la experiencia con la misma frustración: “Las nubes nos taparon el sol”.

Finalmente, lo que sí pudieron disfrutar fue una puesta de sol espectacular que dejó entrever, por momentos, la inoportuna nube cuando la luna ya se retiraba. “Una verdadera pena porque veníamos para verlo, teóricamente, desde una de las zonas donde mejor se iba a ver, y pillamos el día nublado”, comentaban otros asistentes, procedentes de Asturias, resignados ante una meteorología que no dio tregua en el momento más esperado.