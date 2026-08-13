El psicólogo Jesús Vázquez, explica cómo estas emociones afloran cuando hay una experiencia tan abrumadora

Las mejores imágenes del histórico eclipse solar del 12 de agosto en España: de Galicia a Mallorca

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Unos pocos minutos ha durado el eclipse de Sol total en España, pero la emoción que han sentido millones de personas repartidas por toda la geografía nacional es infinita. Muchos han explicado que ha sido una "experiencia única"; a otros se le han "saltado las lágrimas", pero a todos les quedará en la memoria la imborrable experiencia que han vivido este 12 de agosto de 2026.

En tumbonas, en playas, parques, montañas, en pueblos deshabitados, en barcas, en diferentes lugares pero todos mirando al cielo: las imágenes reflejan alegría y un costumbrismo que conocemos porque somos gente que se entusiasma fácil, que celebra y el eclipse solar ha pasado de ser un evento astronómico para convertirse en una fiesta de todos, un evento social.

Fueron millones de espectadores los que presenciaron este asombroso espectáculo natural, sobre todo en la parte donde la totalidad fue del cien por cien y la noche, aunque efímera, se 'robó' el día.

El día después de esta celebración queda la resaca emocional y nadie ha salido defraudado del espectáculo del eclipse solar. Perdura el recuerdo, esa emoción que cada uno ha expresado a su manera, desde los niños hasta los mayores, lo han definido con sus palabras: "Estoy alucinando; es increíble; alucinante; con lágrimas; fascinante, hermoso".

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El psicólogo Jesús Vázquez, nos explica estas emociones afloran porque "nuestro conocimiento nos llega hasta donde nos llega y entonces al entender gracias a esta visión dónde estamos posicionados en ese momento preciso, puede ser muy abrumador y obviamente las emociones vienen al rescate" para aliviar esa intensidad.

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La emoción la pudieron sentir hasta numerosas personas ciegas que pudieron ‘escuchar’ el eclipse gracias a la tecnología que transforma en tiempo real las variaciones de los cambios de luz en sonido.