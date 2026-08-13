Raquel Noya Pontevedra, 13 AGO 2026 - 12:14h.

El skater madrileño ha convertido su salto frente al eclipse en una imagen viral que recorre el mundo

León lleva desde los 12 años ligado a O Marisquiño, donde suma diez victorias en Miniramp

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Este miércoles, durante unos segundos, media España dejó de mirar al suelo para mirar al cielo y presenciar uno de los eventos más extraordinarios del siglo: el eclipse solar total que nos tenía a todos en vilo. Durante unas dos horas, buena parte del país se convirtió en un escenario extraordinario y dejó imágenes difíciles de olvidar, pero entre millones de fotografías y vídeos que copan las redes sociales, hay una que ha eclipsado (valga la redundancia) todas las demás: la de Danny León volando con su patinete mientras la Luna ocultaba el Sol, una imagen que no se puede explicar con palabras por su espectacularidad.

El skater, que acaba de participar en la última edición del Marisquiño de Vigo, un evento al que por cierto le tiene mucho cariño, consiguió convertir el eclipse solar en el escenario de uno de los saltos más espectaculares de su vida, y dejar una imagen que ya recorre las redes sociales y los medios de comunicación de todo el mundo.

El deportista madrileño aprovechó el fenómeno astronómico para hacer coincidir en una misma escena dos de sus grandes pasiones: el skate y la creación audiovisual. El resultado es una instantánea tan precisa como espectacular, con León suspendido en el aire mientras el cielo se oscurece detrás de él.

"El truco de mi vida: eclipse mode", escribió el propio skater al compartir las imágenes. En pocas horas, la publicación se hizo viral y la escena llegó incluso a medios internacionales. Una repercusión a la altura de una carrera que lleva más de media vida vinculada al skate y que tiene en Vigo uno de sus capítulos más importantes.

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Un rostro habitual de O Marisquiño

Quienes siguen el deporte urbano en España, sin embargo, llevan muchos años conociendo a Danny León. El madrileño, nacido en Móstoles en 1994, es una de las grandes figuras del skate español y uno de los nombres más ligados a O Marisquiño, el festival de deportes de acción y cultura urbana que cada verano convierte Vigo en un enorme escaparate internacional.

Su relación con la cita viguesa comenzó cuando tenía apenas 12 años. Desde entonces no se ha perdido una sola edición. Y su vínculo con el festival no ha dejado de crecer: en 2025 alcanzó las nueve victorias en O Marisquiño, siete en Miniramp y dos en Street, convirtiéndose en el rider más laureado de la historia del evento.

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Este 2026 volvió a hacer historia. En la vigésimo sexta edición, celebrada del 6 al 9 de agosto en Vigo, León logró su décima victoria en Miniramp, apenas unos días antes de protagonizar la espectacular escena del eclipse. Además, participó en una de las sesiones libres del festival, otra muestra de su estrecha conexión con una cita que forma parte de su trayectoria desde que era adolescente.

No es casualidad que los nombres de O Marisquiño y Danny León aparezcan tantas veces ligados. El propio León ha explicado que el festival le ha ayudado a crecer "como skater y como persona", además de permitirle viajar, conocer a deportistas de otros países y crear una red de amistades dentro de la cultura urbana.

De Vigo a los Juegos Olímpicos

La carrera de León va mucho más allá de sus éxitos en Vigo. El madrileño compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, donde terminó en novena posición en la modalidad de Park, y también logró una victoria en el World Skateboarding Tour de Dubái en 2024.

Su historia con el skate comenzó cuando descubrió un skatepark en el centro deportivo de su barrio. Lo que inicialmente era una afición y una forma de divertirse en las competiciones terminó convirtiéndose en una carrera profesional que le ha llevado a competir al máximo nivel internacional.

Pero hay otra faceta de Danny León que ayuda a entender la imagen que ahora recorre las redes: su pasión por la fotografía y el vídeo. El skater lleva años explorando la relación entre las imágenes y el deporte, buscando nuevas maneras de mostrar sus trucos y su particular forma de entender el skate. Por eso, el salto frente al eclipse no parece simplemente una casualidad. Hay detrás una combinación de habilidad, planificación y una sensibilidad especial para convertir una maniobra deportiva en una imagen con vocación de icono.

Un eclipse, un salto y una imagen para la historia

El eclipse total que atravesó España fue un acontecimiento extraordinario. Millones de personas presenciaron en directo cómo la Luna ocultaba por completo el Sol y el cielo cambiaba de aspecto durante unos minutos. Pero mientras muchos levantaban la mirada para contemplar el fenómeno, Danny León hizo algo distinto: decidió incorporarlo a su propio escenario.

El resultado es una de esas imágenes que funcionan incluso para quien nunca ha visto una competición de skate y no hace falta conocer un truco, distinguir una rampa o saber quién es Danny León para reconocer su espectacularidad. Basta con mirar: un skater suspendido en el aire y, detrás, uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes que ha vivido España.