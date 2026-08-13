La Guardia Civil detiene en Badalona, Barcelona, a un fugitivo belga buscado en 31 países

Europa Press Redacción Cataluña 13 AGO 2026 - 12:59h.

Está acusado de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y liderazgo de una organización criminal

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La Guardia Civil, junto a la Policía Federal de Bélgica, ha detenido en Badalona, Barcelona, en el marco de la operación 'Dede', a un fugitivo belga buscado en 31 países, autor de presuntos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y liderazgo de una organización criminal, han informado ambas autoridades en un comunicado conjunto este jueves.

La actuación se ha desarrollado tras la operación 'Liberty Leaf', iniciada en 2025 por la Policía Federal de Bélgica por el envío de grandes cantidades de cannabis desde Estados Unidos hasta Bélgica, y dicha operación ya consiguió detener a diferentes miembros de la organización criminal, que ya ingresaron en prisión.

Ya se ha acordado su entrega a Bélgica

El presunto líder consiguió escapar, lo que provocó que las autoridades belgas solicitaran auxilio internacional para su localización y detención en 30 países, entre los que figuraba España, donde residía desde mediados de 2025, concretamente en el barrio de Sants de Barcelona.

Finalmente, el fugitivo fue detenido en la zona de Sant Roc de Badalona, llevando consigo 3.000 euros en efectivo, relojes de alta gama, telefónos móviles con sistema de cifrado y documentación falsa para dificultar su identificación, que fue verificada gracias a las huellas dactilares.

El detenido quedó a disposición judicial y ya se ha acordado su entrega a Bélgica y posterior ingreso a prisión