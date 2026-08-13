El comité de empresa del centro de acogida de menores ‘La Purísima’ ha anunciado una huelga durante la semana

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El comité de empresa del centro de acogida de menores ‘La Purísima’ ha anunciado una huelga durante la semana de las fiestas patronales de Melilla, que se celebrarán del 29 de agosto al 6 de septiembre, debido al “colapso real” de menores y la falta de soluciones y diálogo de la que acusan al Gobierno local.

En una nota, el comité de empresa ha informado de la convocatoria oficial de huelga como una “medida drástica e irrevocable” aprobada por mayoría absoluta de la plantilla en una asamblea general celebrada el 11 de agosto. Apunta que les han llevado a adoptar esta medida “las condiciones de colapso del centro”, que “siguen exactamente igual que al inicio de la crisis”, además de que “no son reales las soluciones prometidas por la administración”.

Además, el comité de empresa acusa a la Ciudad Autónoma de “falta total de veracidad en las informaciones trasladadas”, pues “no coinciden en absoluto con la realidad que se vive in situ en las instalaciones” en cuestiones como el refuerzo inmediato de personal, que ha sido desmentido “categóricamente” por los representantes de los trabajadores.

También denuncian la “lentitud burocrática inasumible” para la contratación de personal, que podría tardar “semanas”, ya que los aspirantes de la convocatoria pública de empleo extraordinaria para refuerzo que se cerró este miércoles ahora tendrán que pasar por un proceso de entrevistas y fases administrativas “cuya duración se desconoce”.

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Denuncian la sobrecarga de la plantilla

El comité de empresa ha advertido de que la “sobrecarga de la plantilla” actual, que encadena y dobla turnos “para poder atender mínimamente a los menores y sacar adelante el servicio básico”, está provocando bajas médicas debido a la “presión laboral, física y psicológica extrema” por unas “condiciones inhumanas de trabajo y niveles de estrés” derivados de la falta de recursos.

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Ha acusado además a la Administración de negarse a sentarse con la representación legal de los trabajadores, lo que ha calificado de “desprecio”, y ha reclamado para la plantilla “honestidad, transparencia y, por encima de todo, condiciones dignas para desarrollar sus funciones y proteger a los menores acogidos”.

El centro de menores de La Purísima acoge, según los últimos datos, cerca de 270 menores extranjeros no acompañados que sumados a otros centros elevan a más de 310 los acogidos en Melilla, cuya capacidad máxima es de 84, según la contingencia migratoria declarada hace un año.