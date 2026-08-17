La Guardia Civil mantiene desplegado un operativo desde el pasado jueves alrededor del recinto

Un detenido y varias denuncias por drogas en la fiesta ilegal de La Granja, en Cáceres, que reúne a 3.000 personas y 1.000 vehículos

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La Guardia Civil mantiene activo este lunes el dispositivo de seguridad establecido con motivo de la fiesta ilegal en el término municipal de La Granja (Cáceres), donde unas 3.000 personas están participando desde el pasado viernes en una "rave" en las inmediaciones de la piscina natural del municipio cacereño.

Según ha informado la portavoz de la Guardia Civil de la Comandancia de Cáceres, Rocío Moreno, el dispositivo "continuará hasta que finalice este evento", mientras se mantiene la vigilancia sobre el perímetro del evento, para evitar que se siga sumando más gente a la fiesta.

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Por otro lado, se siguen prestando auxilios a las personas que lo requieren y realizando las intervenciones que resultan necesarias ante las incidencias que puedan producirse. "Tenemos desplegados agentes pertenecientes a distintas especialidades y tenemos además controles en las vías de acceso para impedir el paso tanto de personas como vehículos al recinto", ha señalado Moreno.

Además, ya se han producido denuncias por parte de los propietarios de los terrenos donde se está llevando a cabo esta macro fiesta, que han pedido el desalojo de los participantes llegados de diversos países europeos como Francia e Italia, entre otros. Según la Guardia Civil no se puede concretar el día en que abandonarán el paraje pero "la Guardia Civil permanecerá en el lugar hasta que los vehículos y las personas asistentes abandonen el recinto".

La rave comenzó el jueves pasado

Unas 3.000 personas y cerca de 1.000 vehículos se concentraron en un paraje del término municipal de La Granja (Cáceres) con motivo de una fiesta ilegal convocada a través de redes sociales. La elevada afluencia obligó a la Guardia Civil a desplegar un dispositivo de seguridad y control en los accesos, tanto para garantizar la seguridad de los asistentes, vecinos y usuarios de las carreteras próximas como para impedir la llegada de nuevos vehículos a la zona.

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La concentración, que comenzó durante la pasada noche en los alrededores de una piscina natural, ha generado problemas de circulación por la presencia de cientos de vehículos en las vías de acceso. El alcalde de La Granja, Óscar Martín, ha considerado "contraproducente" un desalojo por motivos de seguridad y ha confiado en que los asistentes, procedentes de varios países, abandonen progresivamente el lugar.