Activado el nivel 2 de peligrosidad en el incendio forestal en Pinofranqueado, Cáceres

El Infoex ha declarado el nivel 2 de peligrosidad en el incendio forestal originado este martes en Pinofranqueado

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El Infoex ha declarado el nivel 2 de peligrosidad en el incendio forestal originado este martes, día 18, en Pinofranqueado, en Cáceres.

En tareas de extinción trabajan medios del Plan Infoex y del Miteco, junto a bomberos de la Diputación de Cáceres y efectivos de la Guardia Civil. En concreto, trabajan en la zona nueve unidades de bomberos forestales terrestres, ocho helitransportadas, dos agentes del Medio Natural, y cinco técnicos de extinción, hasta un total de 123 intervinientes, informa el Infoex.

La Junta de Extremadura activó este martes, 18 de agosto, a las 15:30 horas, la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma (Infocaex), debido al incendio declarado en el término municipal de Pinofranqueado, en Cáceres, por posible afección a bienes y personas. Además, ha determinado la evacuación preventiva de la alquería de Avellanar.

Las situaciones operativas del Infocaex las declara el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, en su condición de director del Plan Infocaex. El incendio en Pinofranqueado se declaró a las 14:50 horas, y su proximidad a municipios motivó la declaración de nivel 1 del Plan Infoex (posible afección a personas o bienes no forestales) a las 14:54 horas.

Desalojadas cinco alquerías por el incendio en Las Hurdes hacia donde se dirige la UME

Cerca de una veintena de medios aéreos y más de un centenar de efectivos terrestres trabajan en la extinción de un incendio declarado en el término municipal de Pinofranqueado (Cáceres), de nivel 2 de peligrosidad, y que ha obligado a desalojar cinco alquerías de la zona, adonde ya se dirigen efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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Tras la evacuación de la alquería de Avellanar, el Ayuntamiento de Pinofranqueado ha informado del desalojo también preventivo de las alquerías de Castillo, Erías, Horcajo y Aldehuela, todas ellas situadas al noroeste de este término municipal.

Asimismo, se han establecido puntos de encuentro para los vecinos de estas cinco alquerías, cuya población conjunta suma alrededor de 200 personas.