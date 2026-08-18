Alberto Rosa 18 AGO 2026 - 16:48h.

El presidente de la institución provincial, Juan Antonio Sánchez Quero se ha desplazado hasta el lugar del suceso

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Un bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha fallecido este martes, 18 de agosto, mientras trabajaba en las labores de extinción de un incendio en la localidad de Calatorao, en la Comarca de Valdejalón.

Por desgracia, a la muerte del bombero se ha sumado la de un trabajador del taller que se encontraba en el interior de la nave incendiada, según han confirmado fuentes del Gobierno de Aragón a 'El Español'.

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El incendio se ha declarado en torno a las 14.00 horas por causas que se desconocen e inmediatamente se ha ordenado el desalojo de las casas colindantes, que, según ha explicado a EFE el alcalde, David Felipe, están a salvo de las llamas.

Hasta el lugar de se han desplazado efectivos de bomberos de la DPZ para tratar de apagar el incendio. Según se puede ver en imágenes difundidas en redes, se ha originado rápidamente una gran nube negra visible desde diferentes puntos de la localidad.

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El Ayuntamiento de Calatorao ha emitido un mensaje en sus redes sociales informando a la población del incendio y ordenando el desalojo "con calma" de las calles próximas al taller incendiado debido a la elevada toxicidad del humo.

"No se acerquen al lugar del suceso bajo ningún concepto para no entorpecer las labores de los equipos de emergencia ni exponerse a gases nocivos", señala el Consistorio.

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Segundo fallecido en Aragón por incendio

"Las viviendas cercanas deben cerrar herméticamente puertas y ventanas, así como apagar cualquier sistema de ventilación o aire acondicionado", añade.

La muerte de este bombero llega después de conocerse el fallecimiento del militar de la UME, Javier García Sancho, mientras participaba en las labores de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos, en Huesca, cuando la autobomba que conducía se precipitó por el barranco de Atarés.