Confinan dos urbanizaciones en Galápagos, Guadalajara, por el humo de un incendio forestal

Infocam ha enviado un mensaje de Es-Alert y ha recomendado a través de su canal de Whatsapp a los residentes afectados que cierren puertas y ventanas

El incendio de Niebla, en Huelva, calcina una superficie de 33.000 hectáreas, tras 10 días de fuego sin control

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Un incendio forestal en Galápagos (Guadalajara) ha sido declarado de nivel 1 por la afección de humo a viviendas, lo que ha obligado a confinar la urbanización Parque de Las Castillas y Residencial Montelar, según ha comunicado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam).

El fuego ha sido detectado a las 17:00 horas de este lunes en el Residencial Montelar y participan en su extinción 5 medios aéreos, 15 medios terrestres y 70 efectivos, entre bomberos forestales y agentes medioambientales.

Asimismo, colaboran el 112 de la Comunidad de Madrid y el Consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamento de la Provincia de Guadalajara.

Infocam ha enviado un mensaje de Es-Alert y ha recomendado a través de su canal de Whatsapp a los residentes afectados que cierren puertas y ventanas, que no se acerquen a la zona del fuego, que se mantengan informados por medios oficiales y que atiendan a las indicaciones de los cuerpos de emergencia y seguridad.

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El Sistema de Detección de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible ha indicado que el fuego ha sido detectado por la llamada de un particular, que ha alertado de una columna de humo.

En Castilla -La Mancha continúan pendientes de extinción, aunque ya controlados, los fuegos de El Recuenco y La Mierla, que ha cumplido más de un mes desde su detección, mientras que otro detectado en Palomares del Campo (Cuenca) está pendiente de control.

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Según el Infocam, este lunes el índice de propagación de incendios forestales es de riesgo muy alto en prácticamente toda la comunidad autónoma, excepto en el este de la región y el centro de las provincias de Toledo y Ciudad Real.