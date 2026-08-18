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Sociedad

Extinguidos en Aragón los incendios forestales de Almonacid de la Sierra y María de Huerva

Incendio forestal en la Sierra de Algairén, entre Almonacid de la Sierra y Alpartir, Zaragoza
Incendio forestal en la Sierra de Algairén, entre Almonacid de la Sierra y Alpartir, Zaragoza. Europa Press
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Los incendios forestales de Almonacid de la Sierra y María de Huerva, ambos en la provincia de Zaragoza, han sido extinguidos en la tarde de este lunes, ha informado el 112 de Aragón.

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200 hectáreas afectadas por las llamas

El fuego de Almonacid de la Sierra, también denominado Sierra de Algairén/Alpartir, se ha dado por extinguido desde las 19:45 horas, ha detallado la fuente en su cuenta de la red social X.

Este incendio, declarado en la tarde del pasado viernes, ha afectado a una superficie de unas 200 hectáreas de zona arbustiva, encinar, cultivo y pinar, y llegó a motivar el confinamiento de forma preventiva el municipio de Alpartir, medida que fue levantada en la mañana del sábado.

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A la misma hora se ha dado por extinguido el incendio de María de Huerva

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