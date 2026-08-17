El consejero de Emergencias, Antonio Sanz, destaca el amplio despliegue para combatir "el incendio más difícil que hayamos tenido que enfrentar"

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El incendio forestal en Niebla, Huelva, ha calcinado 33.000 hectáreas desde que se desató el pasado 6 de agosto. La medición definitiva la ha realizado el programa europeo satelital Copernicus. El consejero de Presidencia y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz ha actualizado la superficie quemada por el fuego frente a la cifra inicialmente calculada, que comprendía todo el terreno dentro del perímetro del incendio.

Sanz ha explicado que dentro del perímetro se ha conservado vegetación que no ha ardido. “Se trata de islas interiores de hasta 400 hectáreas que hemos protegido durante la emergencia y que servirán para favorecer la regeneración natural de la zona”.

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El consejero de Emergencias ha subrayado también, en una entrevista en Onda Cero Sevilla, la magnitud del dispositivo desplegado durante los diez días de trabajo para combatir un incendio que presentó condiciones especialmente adversas, informó la Consejería en una nota.

“El incendio de Niebla ha reunido numerosas dificultades como cambios continuos de viento, temperaturas muy elevadas, baja humedad, episodios de comportamiento extremo, inversión térmica, actividad convectiva, focos secundarios a gran distancia y reactivaciones dentro del terreno recorrido por el fuego”, ha explicado.

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Ante esta situación, el vicepresidente primero ha destacado la respuesta de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), que ha afrontado la emergencia con ciencia, conocimiento, experiencia y capacidad de respuesta.

"El incendio más difícil que hasta ahora hayamos tenido que afrontar"

En los momentos de mayor despliegue, el operativo llegó a movilizar más de 1.100 efectivos, junto a 33 medios aéreos, 21 autobombas y 18 buldóceres, conformando uno de los mayores dispositivos desplegados para hacer frente a este incendio forestal.

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Antonio Sanz ha incidido en que “se ha aportado el máximo de medios y ha habido una coordinación muy importante entre todas las administraciones y creo que se ha dado respuesta a un incendio que, si bien no es el de mayor extensión, sí es el incendio más difícil que hasta ahora hayamos tenido que afrontar desde el Plan Infoca”.

El vicepresidente primero ha destacado también que “en Andalucía se invierte más en prevención que en extinción y eso que hemos duplicado el presupuesto del Plan Infoca desde que gobierna Juanma Moreno”, además de haber renovado “el 85 % de las autobombas y contratado 43 medios aéreos, siendo la comunidad con diferencia que tiene más medios y más capacidades con 4.700 bomberos forestales”.