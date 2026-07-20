El único requisito para viajar por el mundo con el Plan de Castilla la Mancha

Japón, Vietnam, los fiordos noruegos, China, India, los Emiratos Árabes, Laponia… Así es la oferta del Programa de Turismo Social de Castilla-La Mancha para 2026

El último viaje de un histórico tren de vapor del siglo XIX, destino la antigua estación ferroviaria de Lutxana, en Barakaldo

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Castilla-La Mancha tiene desde hace dos años un programa de turismo social propio que se diferencia del Imserso en una cosa fundamental: no se limita al territorio nacional ni a las costas españolas. Desde su primera edición, el programa se tituló "El Mundo a tu alcance", y para la edición de 2026 ese lema ha adquirido una dimensión literal con la incorporación, por primera vez en su historia, de viajes de larga distancia intercontinentales.

El requisito: tener 55 años y residir en la región

La condición de acceso es sencilla. Pueden participar todas las personas residentes en Castilla-La Mancha que tengan cumplidos 55 años o más. La excepción para quienes no residen en la región pero pertenecen a alguna de las Comunidades originarias reconocidas por la Ley 5/1984, siempre que cumplan el requisito de edad.

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Hay un matiz importante que conviene conocer: el requisito de la edad no se aplica a la persona acompañante. Quien quiera viajar con un familiar o amigo de cualquier edad puede hacerlo. El programa contempla expresamente esta posibilidad para favorecer los vínculos familiares y los viajes intergeneracionales, con lo que un hijo de 35 años puede acompañar a su madre de 60 sin problema alguno.

Qué incluye el precio y cuánto cuesta

Las tarifas de 2026 siguen contando con una reducción respecto a los precios de mercado, y el rango oscila entre los 370 euros y cerca de los 2.000 euros por persona. Todos los viajes incluyen pensión completa, guía durante todo el trayecto, hoteles de al menos tres estrellas y excursiones o visitas culturales. En los viajes internacionales, los participantes disponen también de un seguro de viaje básico incluido.

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Los puntos de partida se articulan desde cada provincia, y cuando el número de pasajeros en una provincia no alcanza el mínimo de 30 personas, los participantes pueden conectar desde Madrid, en la estación de autobuses de Méndez Álvaro o en las estaciones de AVE de Atocha y Chamartín.

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La oferta de 2026, con grandes novedades

Para la edición de 2026, el programa ha dado un salto cualitativo notable. La novedad más destacada es la incorporación de viajes internacionales de larga distancia como Japón, Vietnam, Laponia, China, India y Tailandia, que anteriormente no estaban en el catálogo. A esto se suma la posibilidad de inscripción por grupos organizados: asociaciones, centros de mayores y colectivos locales pueden planificar viajes completos desde sus municipios, lo que amplía el alcance del programa hacia el ámbito rural.

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En total, el programa de 2026 ofrece más de 1.800 salidas, con 261 rutas entre nacionales e internacionales, más de 450 excursiones y más de 1.000 visitas culturales.

La oferta es amplia y diversa. Entre los destinos nacionales se incluyen la Mariña Lucense, la Ribeira Sacra, el Algarve y el Norte de Portugal, las Islas Canarias y más de cien rutas peninsulares. En el capítulo internacional, las ciudades imperiales de Praga y Budapest, Alemania, Italia, Nueva York y Canadá forman parte del catálogo consolidado. Los cruceros cubren el Mediterráneo, los fiordos noruegos, Catar, los Emiratos Árabes Unidos y Baréin, entre otros destinos.

Las empresas que gestionan los viajes tienen amplia experiencia en el sector. Hablamos de Viajes El Corte Inglés, Nautalia, Halcón Viajes, B The Travel, Camino Senior, Viajes Cibeles y Viajes IAG7.

Cómo acceder

La información y las reservas están disponibles a través de la web oficial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de las webs de los ayuntamientos de la región. También se puede acceder a través de las delegaciones de Bienestar Social en las cinco provincias: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, y directamente con las agencias de viajes participantes.